Gotovo je! Zvezda i Englezi se dogovorili, pada istorijski transfer na Marakani

04. 05. 2026. u 13:10

Готово је! Звезда и Енглези се договорили, пада историјски трансфер на Маракани

Vasilije Kostov i Arsenal, odnosno Crvena zvezda, saga kojoj je izgleda došao kraj. "Maksbetsport" otkriva nove detalje.  

Pomenuti izvor ističe da su predstavnici dva kluba nedavno imali radni sastanak u Londonu. Tema je bilo sklapanje posla sa jasnim ciljem domaćina da čim igrač postane punoletan (11. maj) dođe do potpisivanja predugovora, koji treba da bude validan od 1. jula, kada zvanično počinje prelazni rok. Izgleda da su Englezi i Zvezda blizu konačnog dogovora.

Uslovi koje nude "tobdžije" su i više nego primamljivi, ali neke stvari treba da se utanače. Arsenal je spreman da ponudi fiksno 12 miliona evra za mladog reprezentativca Srbije i još po milion u tri godine sa bonusima. Oni su ostvarljivi uz deset odsto od eventualne dalje prodaje. Beograđani žele da fiksno bude obeštećenje 15 miliona evra!

Sigurno da ova suma nije problem za giganta sa Ostrva, a ubrzo će biti poslata konačna verzija ugovora između klubova. Arsenal je definitivno stavio šapu na Kostova i iz trke izbacio Inter i PSŽ. 

Inače, za Kostova treba da bude spreman ugovor na šest godina. Dokaz ozbiljnosti ljudi iz sportskog sektora Arsenala. Jasno je da nije lako se navići na Premijer ligu i vrhunske zahteve u Ligi šampiona. Vezista je pokazao da ima potencijal golovima protiv Porta i Malmea, kao i u Superligi.

I sada je ostao zamo završni čin, formalnost i potpis Vasilija Kostova na vernost Arsenalu. 

NARODNA Republika Kina ostaje posvećena predstojećem sastanku između svog lidera Si Đinpinga i predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, bez obzira na situaciju na Bliskom istoku, i oprezno posmatra višemesečni sukob svog rivala sa Iranom kao potencijalno jačanje sopstvene pregovaračke pozicije, navode kineski izvori upoznati sa tim pitanjem.

Dok je na snazi i dalje krhko primire, koje je prekinulo napad na Iran započet od strane SAD i Izrael (čime su izazvali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju), i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... A sada u prvi plan dolazi i evenutalno (ne)učešće Irana na Svetskom prvenstvu u fudbalu, u kome su i Sjedinjene Američke Države jedan od domaćina.

