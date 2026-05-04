Gotovo je! Zvezda i Englezi se dogovorili, pada istorijski transfer na Marakani
KUVA se pa se ohladi i u krug!
Vasilije Kostov i Arsenal, odnosno Crvena zvezda, saga kojoj je izgleda došao kraj. "Maksbetsport" otkriva nove detalje.
Pomenuti izvor ističe da su predstavnici dva kluba nedavno imali radni sastanak u Londonu. Tema je bilo sklapanje posla sa jasnim ciljem domaćina da čim igrač postane punoletan (11. maj) dođe do potpisivanja predugovora, koji treba da bude validan od 1. jula, kada zvanično počinje prelazni rok. Izgleda da su Englezi i Zvezda blizu konačnog dogovora.
Uslovi koje nude "tobdžije" su i više nego primamljivi, ali neke stvari treba da se utanače. Arsenal je spreman da ponudi fiksno 12 miliona evra za mladog reprezentativca Srbije i još po milion u tri godine sa bonusima. Oni su ostvarljivi uz deset odsto od eventualne dalje prodaje. Beograđani žele da fiksno bude obeštećenje 15 miliona evra!
Sigurno da ova suma nije problem za giganta sa Ostrva, a ubrzo će biti poslata konačna verzija ugovora između klubova. Arsenal je definitivno stavio šapu na Kostova i iz trke izbacio Inter i PSŽ.
Inače, za Kostova treba da bude spreman ugovor na šest godina. Dokaz ozbiljnosti ljudi iz sportskog sektora Arsenala. Jasno je da nije lako se navići na Premijer ligu i vrhunske zahteve u Ligi šampiona. Vezista je pokazao da ima potencijal golovima protiv Porta i Malmea, kao i u Superligi.
I sada je ostao zamo završni čin, formalnost i potpis Vasilija Kostova na vernost Arsenalu.
