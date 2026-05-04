Fudbal

Iran gleda i ne veruje: Evo šta je sad uradio Donald Tramp

Новости онлине

04. 05. 2026. u 12:25

Dok je na snazi i dalje krhko primire, koje je prekinulo napad na Iran započet od strane SAD i Izrael (čime su izazvali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju), i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... A sada u prvi plan dolazi i evenutalno (ne)učešće Irana na Svetskom prvenstvu u fudbalu, u kome su i Sjedinjene Američke Države jedan od domaćina.

Иран гледа и не верује: Ево шта је сад урадио Доналд Трамп

Foto: Depositphotos / HakanGider

Dok predsednik SAD Donald Tramp, sudeći bar po njegovoj nedavnoj izjavi, smatra da možda i ne bi bilo pametno da Iranci dođu na Mundijal, iako su se na njega plasirali kroz kvalifikacije, stigao mu je odgovor "nadležnih službi" koji uopšte nije očekivao.

Naime, do ovog vikenda je još i trajala neizvesnost oko učešća Irana na turniru koji će leta 2026. godine organizovati SAD, Kanada i Meksiko, ali je prvi čovek svetske kuće fudbala, predsednik FIFA Đani Infantino, obelodanio da će "Iran igrati, i to na američkom tlu, kako je i predviđeno rasporedom posle žrebanja grupa".

To je pomalo zateklo Trampa, ali... brzo je reagovao.

Predsednik Amerike je, naime, javno podržao odluku FIFA da dozvoli iranskoj reprezentaciji da učestvuje na Svetskom prvenstvu 2026. u Sjedinjenim Američkim Državama.

- Ako je Đani to rekao, slažem se. Neka igraju. I neka igraju  dobro. Verovatno imaju dobar tim - rekao je Donald Tramp novinarima u Beloj kući.

Kako su pre Infantina i Iranci iznenadili Trampa, i to posle incidenta?

Suprotno očekivanjima američkog predsednika, iranska Vlada je prošle sedmice objavila spremnost reprezentacije za učešće na Svetskom prvenstvu u fudbalu 2026. godine baš u SAD

To je objavila portparolka Vlade, Fatemeh Mohadžerani.

- Ministarstvo omladine i sporta objavilo je punu spremnost našeg nacionalnog fudbalskog tima za učešće na Svetskom prvenstvu u fudbalu 2026. godine u Sjedinjenim Državama, prema uputstvima ministra. Preduzete su sve neophodne mere kako bi se osigurao uspešan nastup tima - rekla je Mohadžerani, a prenela je agencija Asošijejted pres, pozivajući se na iransku državnu televiziju.

Onda se desio incident, kada kanadske vlasti zabranile predsedniku iračke kuće fudbala da prisustvuje Kongresu FIFA, a zatim je usledio potez svetske kuće fudbala koji Amerikanci (i Kanađani) nisu očekivali:

Odmah je upućeno izvinjenje Irancima, a pozvani su i u sedište svetske kuće fudbala da bi se "dogovorili svi detalji oko aranžmana vezanog za učešće na šampionatu planete".

Tramp i ostali organizatori su tako potezom FIFA dovedeni pred svršen čin.

A kada je Infantino još i javno rekao da će Iran igrati, onda je i usledilo sada već čuveno Trampvo "Ako je Đani to rekao, slažem se".

Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine biće prvo sa 48 reprezentacija, a planirano je da se održi od 11. juna do 19. jula u više gradova u SAD, Kanadi i Meksiku.

Kako su fudbaleri Irana ganuli ceo svet

Podsetimo, minulih dana emotivne scene desile su se na dva prijateljska meču koja su odigrali fudbaleri Irana.

Najpre su se susreli Iranci i - Nigerija.

Iranska reprezentacija je pred tu utakmicu na dirljiv način odala počast ubijenim učenicama u bombardovanoj školi u Minabu.

Fudbaleri su izašle na teren pred pomenuti meč - noseći dečje rančeve.

Podsetimo, američke snage su 28. februara izvršile raketni napad na školu u Minabu.

Fudbalska reprezentacija Irana / Foto: Tanjug/AP Photo/Riza Ozel

Tom priilom ubijeno je oko 170 ljudi, uglavnom učenica te škole.

Potom su Iranci, takođe u Turskoj, odigrali i meč sa Kostarikom.

Još  jedan prijateljski.

I još jedan - uz podsećanje, i sebe i sveta, na pobijenu decu.

Ovoga puta su i stručni štab i fudbaleri nosili fotografije stradalih mališana:

Fudbaleri Irana / Foto: Tanjug/AP Photo/Riza Ozel

Ako vas zanima sport, sve najvažnije i najzanimljivije o njemu pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Amerikanac propevao na srpskom zbog Novaka Đokovića

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Susret će imati dugoročne posledice: Šta je kineski adut protiv SAD uoči Trampovog dolaska u Peking
Svet

0 0

"Susret će imati dugoročne posledice": Šta je kineski adut protiv SAD uoči Trampovog dolaska u Peking

NARODNA Republika Kina ostaje posvećena predstojećem sastanku između svog lidera Si Đinpinga i predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, bez obzira na situaciju na Bliskom istoku, i oprezno posmatra višemesečni sukob svog rivala sa Iranom kao potencijalno jačanje sopstvene pregovaračke pozicije, navode kineski izvori upoznati sa tim pitanjem.

04. 05. 2026. u 11:37

Iran gleda i ne veruje: Evo šta je sad uradio Donald Tramp
Fudbal

0 3

Iran gleda i ne veruje: Evo šta je sad uradio Donald Tramp

Dok je na snazi i dalje krhko primire, koje je prekinulo napad na Iran započet od strane SAD i Izrael (čime su izazvali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju), i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... A sada u prvi plan dolazi i evenutalno (ne)učešće Irana na Svetskom prvenstvu u fudbalu, u kome su i Sjedinjene Američke Države jedan od domaćina.

04. 05. 2026. u 12:25

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Jeziva tragedija: Preminuo fudbaler, pozlilo mu tokom meča! Otkriven uzrok smrti!

Jeziva tragedija: Preminuo fudbaler, pozlilo mu tokom meča! Otkriven uzrok smrti!