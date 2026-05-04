Iran gleda i ne veruje: Evo šta je sad uradio Donald Tramp

Dok je na snazi i dalje krhko primire, koje je prekinulo napad na Iran započet od strane SAD i Izrael (čime su izazvali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju), i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... A sada u prvi plan dolazi i evenutalno (ne)učešće Irana na Svetskom prvenstvu u fudbalu, u kome su i Sjedinjene Američke Države jedan od domaćina.

Foto: Depositphotos / HakanGider

Dok predsednik SAD Donald Tramp, sudeći bar po njegovoj nedavnoj izjavi, smatra da možda i ne bi bilo pametno da Iranci dođu na Mundijal, iako su se na njega plasirali kroz kvalifikacije, stigao mu je odgovor "nadležnih službi" koji uopšte nije očekivao.

Naime, do ovog vikenda je još i trajala neizvesnost oko učešća Irana na turniru koji će leta 2026. godine organizovati SAD, Kanada i Meksiko, ali je prvi čovek svetske kuće fudbala, predsednik FIFA Đani Infantino, obelodanio da će "Iran igrati, i to na američkom tlu, kako je i predviđeno rasporedom posle žrebanja grupa".

To je pomalo zateklo Trampa, ali... brzo je reagovao.

Predsednik Amerike je, naime, javno podržao odluku FIFA da dozvoli iranskoj reprezentaciji da učestvuje na Svetskom prvenstvu 2026. u Sjedinjenim Američkim Državama.

- Ako je Đani to rekao, slažem se. Neka igraju. I neka igraju dobro. Verovatno imaju dobar tim - rekao je Donald Tramp novinarima u Beloj kući.

Kako su pre Infantina i Iranci iznenadili Trampa, i to posle incidenta?

Suprotno očekivanjima američkog predsednika, iranska Vlada je prošle sedmice objavila spremnost reprezentacije za učešće na Svetskom prvenstvu u fudbalu 2026. godine baš u SAD

To je objavila portparolka Vlade, Fatemeh Mohadžerani.

- Ministarstvo omladine i sporta objavilo je punu spremnost našeg nacionalnog fudbalskog tima za učešće na Svetskom prvenstvu u fudbalu 2026. godine u Sjedinjenim Državama, prema uputstvima ministra. Preduzete su sve neophodne mere kako bi se osigurao uspešan nastup tima - rekla je Mohadžerani, a prenela je agencija Asošijejted pres, pozivajući se na iransku državnu televiziju.

Onda se desio incident, kada kanadske vlasti zabranile predsedniku iračke kuće fudbala da prisustvuje Kongresu FIFA, a zatim je usledio potez svetske kuće fudbala koji Amerikanci (i Kanađani) nisu očekivali:

Odmah je upućeno izvinjenje Irancima, a pozvani su i u sedište svetske kuće fudbala da bi se "dogovorili svi detalji oko aranžmana vezanog za učešće na šampionatu planete".

Tramp i ostali organizatori su tako potezom FIFA dovedeni pred svršen čin.

A kada je Infantino još i javno rekao da će Iran igrati, onda je i usledilo sada već čuveno Trampvo "Ako je Đani to rekao, slažem se".

Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine biće prvo sa 48 reprezentacija, a planirano je da se održi od 11. juna do 19. jula u više gradova u SAD, Kanadi i Meksiku.

Kako su fudbaleri Irana ganuli ceo svet

Podsetimo, minulih dana emotivne scene desile su se na dva prijateljska meču koja su odigrali fudbaleri Irana.

Najpre su se susreli Iranci i - Nigerija.

Iranska reprezentacija je pred tu utakmicu na dirljiv način odala počast ubijenim učenicama u bombardovanoj školi u Minabu.

Fudbaleri su izašle na teren pred pomenuti meč - noseći dečje rančeve.

The Iran national football team honored the Minab schoolgirls by holding small backpacks during the national anthem. pic.twitter.com/6ZisYEPcxT — Clash Report (@clashreport) March 27, 2026

Podsetimo, američke snage su 28. februara izvršile raketni napad na školu u Minabu.

Fudbalska reprezentacija Irana / Foto: Tanjug/AP Photo/Riza Ozel

Tom priilom ubijeno je oko 170 ljudi, uglavnom učenica te škole.

Potom su Iranci, takođe u Turskoj, odigrali i meč sa Kostarikom.

Još jedan prijateljski.

I još jedan - uz podsećanje, i sebe i sveta, na pobijenu decu.

Ovoga puta su i stručni štab i fudbaleri nosili fotografije stradalih mališana:

Fudbaleri Irana / Foto: Tanjug/AP Photo/Riza Ozel

