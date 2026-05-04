Iran pogodio američki brod sa dve rakete: Drama u Ormuzu, oglasila se vojska
DVE iranske rakete pogodile su brod američke mornarice koji je pokušao da uđe u Ormuski moreuz, sprečivši ga na taj način da to i učini, prenela je danas agencija Fars, pozivajući se na lokalne izvore.
Brod američke mornarice pogođen je u blizini iranskog obalskog grada Džask, nakon što je ignorisao upozorenje Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) da se zaustavi.
Iranska vojska takođe je saopštila da je sprečila američki ratni brod da prođe Ormuskim moreuzom "snažnim i brzim upozorenjem", uz naznaku da će uskoro biti objavljeno više informacija.
Američki "Projekat Sloboda", koji za cilj ima bezbedno izvlačenje brodova iz Ormuskog moreuza, trebalo je da započne danas u jutarnjim satima, prema najavama američkog predsednika Donalda Trampa i Centralne komande američke vojske.
Saopšteno je da ta operacija uključuje razarače sa navođenim raketama, više od stotinu kopnenih i pomorskih letelica, bespilotne platforme i oko 15.000 pripadnika vojnih snaga.
Tramp je sinoć poručio da je reč o "humanitarnoj inicijativi" za zemlje koje nisu uključene u sukob na Bliskom istoku.
(Tanjug)
