Svet

Iran pogodio američki brod sa dve rakete: Drama u Ormuzu, oglasila se vojska

Новости онлине

04. 05. 2026. u 12:32

DVE iranske rakete pogodile su brod američke mornarice koji je pokušao da uđe u Ormuski moreuz, sprečivši ga na taj način da to i učini, prenela je danas agencija Fars, pozivajući se na lokalne izvore.

Иран погодио амерички брод са две ракете: Драма у Ормузу, огласила се војска

Morteza Nikoubazl/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Brod američke mornarice pogođen je u blizini iranskog obalskog grada Džask, nakon što je ignorisao upozorenje Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) da se zaustavi.

Iranska vojska takođe je saopštila da je sprečila američki ratni brod da prođe Ormuskim moreuzom "snažnim i brzim upozorenjem", uz naznaku da će uskoro biti objavljeno više informacija.

Američki "Projekat Sloboda", koji za cilj ima bezbedno izvlačenje brodova iz Ormuskog moreuza, trebalo je da započne danas u jutarnjim satima, prema najavama američkog predsednika Donalda Trampa i Centralne komande američke vojske.

Saopšteno je da ta operacija uključuje razarače sa navođenim raketama, više od stotinu kopnenih i pomorskih letelica, bespilotne platforme i oko 15.000 pripadnika vojnih snaga.

Tramp je sinoć poručio da je reč o "humanitarnoj inicijativi" za zemlje koje nisu uključene u sukob na Bliskom istoku.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Iran gleda i ne veruje: Evo šta je sad uradio Donald Tramp
Fudbal

0 3

Iran gleda i ne veruje: Evo šta je sad uradio Donald Tramp

Dok je na snazi i dalje krhko primire, koje je prekinulo napad na Iran započet od strane SAD i Izrael (čime su izazvali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju), i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... A sada u prvi plan dolazi i evenutalno (ne)učešće Irana na Svetskom prvenstvu u fudbalu, u kome su i Sjedinjene Američke Države jedan od domaćina.

04. 05. 2026. u 12:25

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Iran gleda i ne veruje: Evo šta je sad uradio Donald Tramp

Iran gleda i ne veruje: Evo šta je sad uradio Donald Tramp