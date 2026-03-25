UBACITE ZELENIŠ U ISHRANU: U pitama vitamini, minerali i biljna vlakna (JELOVNIK)

DOLAZAK proleća na pijace donosi obilje svežeg zeleniša koji može da bude odlična osnova za laganiji način ishrane.

Sremuš, zelje, blitva i spanać bogati su vitaminima, mineralima i biljnim vlaknima, a pritom imaju relativno malu energetsku vrednost. Upravo zato mnogi nutricionisti u ovo doba godine preporučuju jelovnik u kojem su ove namirnice zastupljene gotovo svakodnevno, jer pomažu varenju, doprinose osećaju sitosti i olakšavaju postepeno smanjenje telesne težine.

Jedan od praktičnih načina da se prolećni zeleniš uključi u svakodnevnu ishranu jesu pite sa zelenišem. Kada se pripremaju sa tankim korama, uz malo ulja i uz dodatak nemasnog sira ili jogurta, ove pite mogu da budu zasitan, ali relativno lagan obrok. Zeleniš u njima obezbeđuje vlakna i vitamine, dok kore daju potrebnu energiju, pa ovakav obrok dugo drži sitost i sprečava prejedanje kasnije tokom dana.

Posebna prednost ovakve ishrane je što se lako uklapa u sezonske namirnice. Uz pitu se najčešće služe sveže prolećne salate - od rotkvica, mladog luka, zelene salate ili krastavca - koje dodatno doprinose unosu vitamina C i minerala.

Ukoliko se ovakav jelovnik prati uz umerene porcije i dovoljno kretanja, mnogi nutricionisti navode da je moguće izgubiti oko dva do tri kilograma tokom mesec dana, pre svega zahvaljujući većem unosu povrća i smanjenju masne i teške hrane.

Predlog jelovnika za pet dana:

Ponedeljak

Doručak: ovsena kaša sa jabukom i orasima

Užina: jabuka ili kruška

Ručak: pita od sremuša i mladog sira, salata od rotkvica i mladog luka

Večera: čaša jogurta i nekoliko integralnih krekera

Utorak

Doručak: integralni hleb, mladi sir i paradajz

Užina: šaka badema

Ručak: pita od blitve, salata od zelene salate, rotkvica i limunovog soka

Večera: kuvano jaje i salata od krastavca

Sreda

Doručak: jogurt sa ovsenim pahuljicama

Užina: pomorandža

Ručak: pita od spanaća i nemasnog sira, salata od mladog luka i rotkvica

Večera: povrtna supa i parče integralnog hleba

Četvrtak

Doručak: smuti od banana i jogurta

Užina: šaka oraha

Ručak: pita od zelja, salata od krastavca, rotkvica i mladog luka

Večera: čaša kefira i mala salata od paradajza

Petak

Doručak: integralni tost sa mladim sirom

Užina: jabuka

Ručak: pita od mešavine spanaća i blitve, salata od rotkvica i zelene salate

Večera: lagana supa od povrća ili jogurt