UBACITE ZELENIŠ U ISHRANU: U pitama vitamini, minerali i biljna vlakna (JELOVNIK)
DOLAZAK proleća na pijace donosi obilje svežeg zeleniša koji može da bude odlična osnova za laganiji način ishrane.
Sremuš, zelje, blitva i spanać bogati su vitaminima, mineralima i biljnim vlaknima, a pritom imaju relativno malu energetsku vrednost. Upravo zato mnogi nutricionisti u ovo doba godine preporučuju jelovnik u kojem su ove namirnice zastupljene gotovo svakodnevno, jer pomažu varenju, doprinose osećaju sitosti i olakšavaju postepeno smanjenje telesne težine.
Jedan od praktičnih načina da se prolećni zeleniš uključi u svakodnevnu ishranu jesu pite sa zelenišem. Kada se pripremaju sa tankim korama, uz malo ulja i uz dodatak nemasnog sira ili jogurta, ove pite mogu da budu zasitan, ali relativno lagan obrok. Zeleniš u njima obezbeđuje vlakna i vitamine, dok kore daju potrebnu energiju, pa ovakav obrok dugo drži sitost i sprečava prejedanje kasnije tokom dana.
Posebna prednost ovakve ishrane je što se lako uklapa u sezonske namirnice. Uz pitu se najčešće služe sveže prolećne salate - od rotkvica, mladog luka, zelene salate ili krastavca - koje dodatno doprinose unosu vitamina C i minerala.
Ukoliko se ovakav jelovnik prati uz umerene porcije i dovoljno kretanja, mnogi nutricionisti navode da je moguće izgubiti oko dva do tri kilograma tokom mesec dana, pre svega zahvaljujući većem unosu povrća i smanjenju masne i teške hrane.
Predlog jelovnika za pet dana:
Ponedeljak
Doručak: ovsena kaša sa jabukom i orasima
Užina: jabuka ili kruška
Ručak: pita od sremuša i mladog sira, salata od rotkvica i mladog luka
Večera: čaša jogurta i nekoliko integralnih krekera
Utorak
Doručak: integralni hleb, mladi sir i paradajz
Užina: šaka badema
Ručak: pita od blitve, salata od zelene salate, rotkvica i limunovog soka
Večera: kuvano jaje i salata od krastavca
Sreda
Doručak: jogurt sa ovsenim pahuljicama
Užina: pomorandža
Ručak: pita od spanaća i nemasnog sira, salata od mladog luka i rotkvica
Večera: povrtna supa i parče integralnog hleba
Četvrtak
Doručak: smuti od banana i jogurta
Užina: šaka oraha
Ručak: pita od zelja, salata od krastavca, rotkvica i mladog luka
Večera: čaša kefira i mala salata od paradajza
Petak
Doručak: integralni tost sa mladim sirom
Užina: jabuka
Ručak: pita od mešavine spanaća i blitve, salata od rotkvica i zelene salate
Večera: lagana supa od povrća ili jogurt
Preporučujemo
Komentari (0)