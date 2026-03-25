ZVEZDA SPREMILA LETNJU TRANSFER "BOMBU"! Na Marakanu se vraća veliki ljubimac delija?! Ima samo jedan uslov!
Crveno-beli već razmišljaju o evropskim planovima za sledeću sezonu.
Na stadionu "Rajko Mitić" ozbiljno razmatraju povratak Nasera Đige, koji bi mogao da predstavlja krucijalno pojačanje u defanzivnoj liniji za novi pokušaj da se stigne do Lige šampione.
Ali, u svemu uvek ima ono "ali"... Naime, realizacija ovog transfera zavisi od više faktora i trenutno deluje kao (ne)moguća misija.
Njegov novi dolazak na Marakanu otežava činjenica da je sjajni defanzivac u poslednje vreme podigao formu tokom pozajmice Glazgov Rendžersu.
Posle slabijeg starta i neubedljivih partija u evropskim kvalifikacijama prošlog leta, defanzivac iz Burkine Faso uspeo je da poveže nekoliko dobrih nastupa i skrene pažnju čelnika škotskog kluba, koji sada razmišljaju o njegovoj dugoročnijoj ulozi u timu.
Međutim, najveći problem je otkupna klauzula od 9,2 miliona evra, koju "policajci", kako se navodi, neće da aktiviraju. Zbog toga su male šanse da Điga i naredne sezone ostane na Ajbroksu.
S druge strane, njegov matični klub Vulverhempton dodatno je ojačao pregovaračku poziciju i razmatra opciju da zadrži štopera kao važan adut u sezoni kada će se boriti u Čempionšipu i pokušati da se vrate ekspresno među premijerligaše.
