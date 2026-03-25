ZVEZDA SPREMILA LETNJU TRANSFER "BOMBU"! Na Marakanu se vraća veliki ljubimac delija?! Ima samo jedan uslov!

25. 03. 2026. u 09:36

Crveno-beli već razmišljaju o evropskim planovima za sledeću sezonu.

ЗВЕЗДА СПРЕМИЛА ЛЕТЊУ ТРАНСФЕР БОМБУ! На Маракану се враћа велики љубимац делија?! Има само један услов!

Na stadionu "Rajko Mitić" ozbiljno razmatraju povratak Nasera Đige, koji bi mogao da predstavlja krucijalno pojačanje u defanzivnoj liniji za novi pokušaj da se stigne do Lige šampione.

Ali, u svemu uvek ima ono "ali"... Naime, realizacija ovog transfera zavisi od više faktora i trenutno deluje kao (ne)moguća misija.

Njegov novi dolazak na Marakanu otežava činjenica da je sjajni defanzivac u poslednje vreme podigao formu tokom pozajmice Glazgov Rendžersu. 

Posle slabijeg starta i neubedljivih partija u evropskim kvalifikacijama prošlog leta, defanzivac iz Burkine Faso uspeo je da poveže nekoliko dobrih nastupa i skrene pažnju čelnika škotskog kluba, koji sada razmišljaju o njegovoj dugoročnijoj ulozi u timu.

Međutim, najveći problem je otkupna klauzula od 9,2 miliona evra, koju "policajci", kako se navodi, neće da aktiviraju. Zbog toga su male šanse da Điga i naredne sezone ostane na Ajbroksu.

S druge strane, njegov matični klub Vulverhempton dodatno je ojačao pregovaračku poziciju i razmatra opciju da zadrži štopera kao važan adut u sezoni kada će se boriti u Čempionšipu i pokušati da se vrate ekspresno među premijerligaše.

