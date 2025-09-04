"KORTIZOL KOKTEL" JE NOVI TREND: Da li ovaj sladak napitak zaista smanjuje stres

"KORTIZOL koktel" je velnes trend koji se brzo širi društvenim mrežama - to je piće koje se pravi od soka od pomorandže, kokosove vode i soli, a ponekad se dodaju i kalijum ili magnezijum u prahu.

Napitak navodo snižava nivoe hormona kortizola, što bi, kako zagovornici trenda tvrde, trebalo da nam donese manje stresa i više energije. Ali šta zapravo kaže nauka?

Kortizol je hormon koji proizvode nadbubrežne žlezde, a iako je često poznat kao "hormon stresa", on je ključan za brojne funkcije organizma - reguliše metabolizam, povećava nivo glukoze u krvi da bi nam obezbedio energiju, a takođe smanjuje upale. Njegov nivo prirodno varira tokom dana: Najviši je ujutru, što nam omogućava buđenje i energiju, dok je u stresnim situacijama potreban da bi telo reagovalo, a onda postepeno opada i najniži je noću, što nas opušta i pomaže nam da zaspimo.

KOJE KORISTI IMAMO OD "KORTIZOL KOKTELA"

Što se tiče sastojaka pića, sok od pomorandže donosi vitamin C, koji je važan za rad nadbubrežnih žlezda, kokosova voda obezbeđuje kalijum, a magnezijum u prahu može biti dodatak minerala koji učestvuju u proizvodnji energije i regulaciji krvnog pritiska. Ipak, "koktel" svakako sadrži i dosta šećera i soli, a natrijum iz soli ne donosi korist za kortizol - naprotiv, višak soli je povezan sa većim rizikom od hroničnih bolesti i čak može podići nivo kortizola.

Jedna čaša ima oko 16 grama šećera, što je trećina preporučenog dnevnog unosa, što znači da nije dobar izbor za ljude sa dijabetesom, a visok unos kalijuma može biti rizičan za one sa bolestima srca, bubrega ili dijabetesom.

MOŽEMO LI NAPITKOM REGULISATI HORMONE

Česta je zabuna oko toga šta znači visok, a šta nizak kortizol. Na primer, simptomi poput umora i povećanja telesne težine se povezuju sa visokim kortizolom, ali u mnogim slučajevima uzrok može biti njegov nedostatak, jer hronični stres može izazvati i povećano, ali i smanjeno lučenje kortizola. Pored toga, naučnici tvrde da je praćenje nivoa kortizola komplikovano, s obzirom na toliko faktora koji menjaju njegov nivo, tako da se ne možemo poptuno osloniti na "čaroban" napitak koji će uticati na ovaj hormon.

Najpouzdaniji način za održavanje zdravog nivoa kortizola nije u napitku, već u regulisanju stresa, tvrde istraživači. Vežbanje, različite kreativne i mentalne aktivnosti, druženje i tehnike smirivanja poput kontrolisanog disanja imaju najbolji efekat, a čak i kratke pauze tokom dana - istezanje, razgovor sa bliskom osobom ili rešavanje brze zagonetke - mogu da pomognu, prenosi "Konverzejšn".

Umesto koktela punog šećera i soli, bolja opcija je jednostavna kombinacija dobre ishrane i svakodnevnih navika - na primer, ujutru možete pojesti svežu pomorandžu uz nekoliko orašastih plodova ili semenki, jer takav izbor namirnica ima više nutritivne koristi.

