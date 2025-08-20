Dr Novosti

ZAŠTO 24-ČASOVNI POST NIJE ZA SVAKOGA: Evo šta se događa u organizmu (VIDEO)

V.N.

20. 08. 2025. u 09:52

DR Erik Berg, stručnjak za povremeni post je detaljno objasnio procese koji se odvijaju u telu tokom 24-časovnog posta.

Foto: Shutterstock

Sve više ljudi praktikuje 24-časovni post zbog mogućih zdravstvenih koristi, a tokom tog perioda u telu se dešavaju značajne promene.

Iako ideja celodnevnog uzdržavanja od hrane mnogima može da deluje zahtevno ili zastrašujuće, post ima dugu tradiciju i prisutan je u brojnim verskim običajima, kao i u svrhu unapređenja zdravlja.

Reakcija tela na 24-časovni post

Stručnjaci objašnjavaju da telo ne prestaje da funkcioniše čim prestanete da jedete. Tokom prvih šest sati koristi energiju iz hrane koju ste već uneli. Kada se želudac i creva isprazne, organizam počinje da koristi sopstvene energetske rezerve.

Nakon otprilike osam sati posta, telo počinje da troši glikogen kao izvor energije, a posle 12 sati ulazi u fazu mini-ketoze. Nakon 16 sati aktivira se autofagija - proces u kojem telo razgrađuje oštećene ćelije i koristi ih za obnavljanje i održavanje zdravih funkcija. Kada post traje 24 časa, glavni izvor energije postaju masne rezerve u telu.

Iako dnevni post predstavlja izazov, njegova primena donosi brojne zdravstvene koristi. Dr Berg ističe da ova praksa može pomoći u gubitku telesne težine i njenom održavanju, kao i u poboljšanju metabolizma i funkcije organa za varenje. Takvi efekti mogu doprineti smanjenju rizika od srčanih bolesti, kao i srčanog i moždanog udara.

Pored toga, post može da smanji upalne procese u telu, što potencijalno ima pozitivan uticaj na određene upalne poremećaje, poput sindroma iritabilnog creva, piše LADbible.

Rizici tokom sprovođenja posta

Post nije pogodan za svakoga i može da nosi određene rizike ako se ne sprovodi pažljivo. Zbog toga doktor upozorava na tri glavna problema koja se mogu javiti. To su dehidratacija, nedostatak važnih hranljivih materija i prejedanje nakon završetka posta.

Nedovoljan unos vode tokom posta može dovesti do problema sa bubrezima i poremećaja ravnoteže elektrolita u telu. Takođe, ako post traje predugo, organizam može ući u takozvani „režim gladi“, što znači da počinje pojačano da skladišti masti kao odbrambeni mehanizam.

Post u trajanju od 24 časa može doneti određene koristi, ali nije prikladan za svakoga. Potrebno je pristupiti mu pažljivo, uz odgovarajuću pripremu i praćenje reakcija sopstvenog tela kako bi se izbegli neželjeni zdravstveni problemi.

Tagovi
