ŽENE MASOVNO DOBIJAJU CIKLUS DVA PUTA U ISTOM MESECU: Doktori to prepisuju ekstremnim vrućinama

MNOGE devojke koje su ovog leta dobile menstrualni ciklus dva puta tokom jednog meseca su se uplašile, a pojedine su odmah potražile savet svog ginekologa, piše Kurir.

Nedavno smo izašli iz užarenog toplotnog talasa, a usled suše i ljudske nemarnosti veliki deo Srbije bio je zahvaćen požarima. Sudeći prema prognozi vremena za naredne dane, sleduje nam novi toplotni talas, nešto blaži od prethodnog. Iako su mogući pljuskovi s grmljavinom, maksimalne temperature će naredne sedmice ići od 32 stepena na severu i zapadu i do 37 stepeni na jugu i jugoistoku zemlje. Dok nas već od 21. jula očekuju maksimalne temperature od 40 stepeni.

Devojke u strahu

- Dobila sam prethodnog meseca dva puta menstruaciju. Uplašila sam se, ali sam se setila da mi se nedavno sestra požalila na isti problem. Odmah sam je pozvala i ona me malo je umirila. Ona je nakon drugog ciklusa u istom mesecu otišla kod lekara, a lekar joj je rekao da ovog leta devojke masovno dobijaju menstruaciju po dva puta u mesecu - rekla nam je D. E.

Ipak, kaže, posetiće ginekologa odmah po završetku ciklusa kako bi se uverila da je sve u redu.

Ginekolog dr Vanja Milošević objasnio je za Kurir da svaki stres utiče na menstrualni ciklus kod žena.

- Svaki stres, a i vremenske nepogode možemo da podvedemo pod stres, utiču na ciklus i oni su često okidači za tu neredovnost. Najvažnije je da se svaka ženakada primeti da u toku meseca ima ciklus dva puta, obavezno javi ginekologu i da se ne leči sama i da ono što se desi drugarici ne uzima za izuzetak, nego da poseti lekara, jer svaki organizam je poseban - napomenuo je dr Milošević.

Podsetio je da ginekolozi tokom letnjih meseci ženama ne preporučuju ni kontracepciju, kao ni hormonske preparate uopšte.

- To može biti i alarm, da biste bili sigurni da je sve u redu, mora se uraditi pregled, hormonski status, ultrazvuk... Da se ispita da li je dva puta ciklus bio zbog stresa, tj. vremena, ili postoji neki problem u organizmu. Da se to stanje proveri i da se prati, to može biti znak i ukazatelj na polip, miom, policistične jajnike - objasnio je naš sagovornik.

Parametri odstupanja

Naveo je da je uobičajeno da menstruacija dolazi na svakih 25 ili 28 dana, kao i da je sve ostalo odstupanje od normalnog.

- može biti bolna - traje do osam dana- krv je tamna- bez ugrušaka- može biti bezbolna- može biti bolna

- Ne kažem da se ne može dogoditi usled vremenskih prilika odstupanje, ali medicina se ne bavi nagađanjima, mi imamo postupke kojima možemo da utvrdimo zbog čega je nešto tačno nastalo. Sve što utiče na zdravlje žene može da utiče i na menstruaciju, kod žena je sve to endokrinološki poremećaj, sve može da se odrazi na menstruaciju - istakao je dr Milošević.

Ponovio je da žene i devojke nikako ne treba da se leče na svoju ruku i da to olako shvataju:

- Svako odstupanje od normalnog zahteva pregled, čak i u smislu količine krvi. Često me žene pitaju šta je okidač, dakle sve što odstupa od uobičajenog ciklusa, a sasvim sigurno svaka žena zna kako izgleda njena normalna menstruacija.

Uzroci poremećaja menstruacije - hormonski poremećaji

- infekcije

- miomi

- polipi

- promene na grliću materice

- trudnoća

- menopauza

- stres

- anoreksija