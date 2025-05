ČUVAJTE SE ZARAŽENIH INSEKATA: Zahuktava se sezona krpelja i komaraca

U OVO doba godine ubodi krpelja i komaraca su skoro pa normalna, uobičajena pojava.

Foto Shutterstock

Međutim, stručnjaci upozoravaju da bi trebalo preuzimati sve mere zaštite kako do toga ne bi došlo, jer ovi insekti mogu da prenesu teške bolesti - groznicu Zapadnog Nila i krpeljski encefalitis. Prema Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, obe ove infekcije moraju da se prijave nadležnim ustanovama.

Stručnjaci ne mogu da predvide koliko će u jednoj sezoni populacija insekata i krpelja da bude brojna, pa s toga bez obzira da li ih u vašoj okolini ima ili ne - zaštitite se. Jer, stope obolevanja su promenljive. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", tokom desetogodišnjeg perioda učestalost groznice Zapadnog Nila je varirala iz godine u godinu, sa najmanjom incidencijom od 0,26 na 100.000 stanovnika u 2021. godini do 5,84 na 100.000 stanovnika u 2018. godini.

Foto: Free Images Pixabay

Kakva će da bude 2025. nije moguće da se prognozira, ali brojnost krpelja i komaraca, kojima odgovaraju aktuelna vlaga, kiša i toplota, je velika.

U "Batutu" kažu da se krpeljski encefalitis, koji podrazumeva virusnu infekciju mozga, znatno ređe registruje. Svake godine se beleže sporadični slučajevi. Tako su u 2023. godini u registrovana tri pacijenta. Slučajevi su prijavljeni sa teritorije Beograda (dva) i jedan iz Pomoravskog okruga.

Osim krpeljskog encefalitisa koji je dosta redak, krpelji su uzročnici i Lajmske bolesti, koja je znatno učestalija. Tačan broj obolelih je nemoguće da se utvrdi, jer ova bolest od 2017. ne podleže obaveznom prijavljivanju.

Opasnost do kasne jeseni RIZIK od ujeda krpelja i komaraca preti veći deo godine, tačnije već od proleća pa sve do jeseni. Ovo je period godine kada ljudi češće borave u prirodi, što je dodatni faktor koji doprinosi pojavi češćim ubodima i potencijalnim infekcijama tokom ovog razdoblja.

Za razliku od uboda komarca, posledice uboda krpelja mogu da budu pravovremeno sprečene. Zato, ako vas ujede krpelj i sami ga vadite, epidemiolozi savetuju da ga obavezno odnesete na analizu, da biste bili sigurni da nije zaražen borelijom, bakterijom koja prenosi Lajmsku bolest. U Beogradu ovu vrstu analize na osnovu uputa izabranog lekara radi Zavod za biocide i medicinsku ekologiju, kao i Zavod za javno zdravlje Beograda. Novosađani ovu analizu na uput mogu da obave u Pasterovom zavodu.

S obzirom na to da je Srbija endemsko područje krpelja zaraženih bakterijom borelija, epidemiolozi upozoravaju da se pre odlaska u prirodu preduzmu mere zaštite, jer je u slučaju ujeda krpelja velika verovatnoća da se oboli od Lajmske bolesti. Ipak, kako upućuju, kod nekih ljudi imuni odgovor je takav da pobede ovu bakteriju boreliju. Ali, ipak, ono što je najbitnije je da ako dođe do ujeda krpelja da se on uoči na vreme i izvadi u roku od 24 sata. Analiza krpelja može da bude od velike pomoći da se po potrebi ordinira odgovarajuća terapija.