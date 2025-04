NE ZANEMARUJTE UDARAC U GLAVU: Ako osetite neke od ovih simptoma - Odmah se javite lekaru

SVAKI udarac može da dovede do ozbiljnih komplikacija i trajnih povreda, a među najopasnijim je udarac u glavu.

Foto Shutterstock

U većini slučajeva posledice udarca u glavu se ispoljavaju trenutno, ali dešava se da se jave čak i nekoliko meseci nakon povrede. Pri tome, iako svaki udarac u glavu može da bude okidač za nastanak trajnih posledica, najopasniji je udarac u slepoočnicu.

U zavisnosti od mesta i jačine udarca u ovom delu glave, posledica može da bude i razvoj epilepsije, unutrašnje moždano krvarenje koje može da dovede do poremećaja stanja svesti, invalidnosti, pa čak i do smrti.

Kada se posledice udarca u glavu jave nakon tri meseca i kada ometaju kvalitet života, bez obzira na to što nema vidljivih patoloških promena na mozgu, neurolozi to nazivaju postkomocioni sindrom. Oni ističu da to nije retko stanje i da baš ono pokazuje koliko je svaki udarac u glavu potencijalno opasan.

Evo koje simptome nakon što ste pretrpeli povredu glave nikako ne bi trebalo da ignorišete:

Stvarne i umišljene glavobolje

Među čestim posledicama koje mogu da osećaju osobe nakon udarca u glavu su povremene intenzivne glavobolje, vrtoglavice, umor, poremećaj pamćenja i koncentracije, razdražljivost, slabljenje libida, nespretnost u hodu, ravnoteži, osetljivost na svetlost i buku, što dovodi do anksioznosti i depresivnosti. Pri tome, svi ovi simptomi mogu se podeliti na stvarne, umišljene i emocionalne.

Mučnina, povraćanje...

Od fizičkih simptoma koji se ispoljavaju nakon traume mozga moguća je i pojava bledila, preznojavanja, mučnine, nagona na povraćanje, vrtoglavice, "zamućenost" u glavi, zbunjenost, glavobolja, izrazitiji otok na mestu udarca i kratkotrajni gubitak svesti.

Problemi sa vidom

Pojava problema sa vidom takođe može da se dovede u direktnu vezu sa udarcem u glavu. Kao posledica udarca osim nejasnog, zamućenog vida, pojave duple slike, bolova u oku i oko oka i nejasnog perifernog vida, javlja se i osetljivost na svetlost. Pri tome, osetljivost na svetlost se najduže održava.

Poremećaj krvnog pritiska

Nije mali broj pacijenata koji su antihipertenzivnu terapiju počeli da uzimaju nakon što su pretrpeli povredu glave. Jer, oscilacije krvnog pritiska i povišena telesna temperatura su takođe neke od posledica udarca u glavu. U najtežim situacijama kod pacijenata dolazi do amnezije, pa i kome.