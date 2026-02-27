OPSADNO STANJE U PODGORICI: Policija opkolila zgradu u kojoj živi Aco Đukanović
POLICIJA je opkolila zgradu u centru Podgorice u kojoj živi biznismen Aco Đukanović.
U istoj zgradi, u Ulici Vuka Karadžića, je i filijala Prve banke čiji je Đukanović vlasnik.
Prema prvim saznanjima, inspektori će pretresti imovinu Aca Đukanovića.
Aco je brat bivšeg dugogodišnjeg premijera i predsjednika države Mila Đukanovića.
