OPSADNO STANJE U PODGORICI: Policija opkolila zgradu u kojoj živi Aco Đukanović

В. Н.

27. 02. 2026. u 13:48

POLICIJA je opkolila zgradu u centru Podgorice u kojoj živi biznismen Aco Đukanović.

ОПСАДНО СТАЊЕ У ПОДГОРИЦИ: Полиција опколила зграду у којој живи Ацо Ђукановић

Foto: Printskrin/TV Vijesti

U istoj zgradi, u Ulici Vuka Karadžića, je i filijala Prve banke čiji je Đukanović vlasnik.

Prema prvim saznanjima, inspektori će pretresti imovinu Aca Đukanovića.

Aco je brat bivšeg dugogodišnjeg premijera i predsjednika države Mila Đukanovića.

