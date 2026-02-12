STARMER POBESNEO: Hitno pozvao milijardera DŽima Retklifa da se izvini
PREMIJER Velike Britanije Kir Starmer pozvao je milijardera i suvlasnika fudbalskog kluba Mančester Junajted, sera Džima Retklifa, da se izvini zbog komentara o imigraciji, u kojima je rekao da su "Veliku Britaniju kolonizovali imigranati".
Starmer je rekao da su Retklifovi komentari "uvredljivi i pogrešni" i podsetio je na to da je Ujedinjeno Kraljevstvo "ponosna, tolerantna i raznolika zemlja", preneo je Bi-bi-si.
Portparol Dauning strita je rekao da takve izjave "idu na ruku onima koji žele da podele zemlju".
Retklifovi komentari su izazvali široku osudu, uključujući i navijačke grupe Mančester Junajteda, organizacije protiv rasizma i političke lidere, koji su ih nazvali "sramotnim", "duboko razdornim" i "nespojivim sa britanskim vrednostima".
Retklif je rekao da su njegove primedbe povezane sa ekonomskim problemima i socijalnom pomoći, ali je dao netačne podatke o populaciji, navodeći da je broj stanovnika Velike Britanije od 2020. do 2025. porastao za 12 miliona, dok je zvanična procena povećanje od oko 2,7 miliona.
Komentari su izazvali i diskusiju o ulozi Retklifa u Mančester Junajtedu, gde je od 2024. godine restrukturirao klub, otpustio zaposlenike i reformisao menadžment, upoređujući upravljanje klubom sa vođenjem zemlje.
Lideri opozicije, uključujući Najdžela Faraža i sera Eda Dejvija, takođe su se uključili u raspravu, dok je Faraž podržao deo komentara o masovnoj imigraciji, a Dejvi ih osudio kao "potpuno pogrešne".
Retklif je poznat kao osnivač Ineos grupe, sa neto vrednošću od oko 17 milijardi funti, i od 2020. živi u Monaku, gde ne plaća porez na dohodak niti na kapitalnu dobit.
(Tanjug)
