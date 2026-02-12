Politika

LICEMERI "Danas" menja narativ čim su shvatili da je lekar iz Čačka blokader

В. Н.

12. 02. 2026. u 08:20

LIST "Danas" promenio je narativ čim se utvrdilo da je lekar koji je operisao devojčicu u Čačku E.M. (4) blokader.

ЛИЦЕМЕРИ Данас мења наратив чим су схватили да је лекар из Чачка блокадер

Foto: Printskrin

- Nije svaka smrt lekarska greška - navodi se u tekstu koji je objavljen u Danasu.

Podsetimo, devojčica E.M. preminula je na Institutu za majku i dete nakon što je iz Opšte bolnice u Čačku transportovana za Beograd usled komplikacija nakon operacije trećeg krajnika.

Blokaderi su prvobitno optužili SNS da je kriv za smrt devojčice, koja je preminula nakon operacije krajnika.

Na društvenim mrežama blokaderi su objavljivali da je lekar koji je operisao devojčicu član SNS-a.

- Izgubili smo još jedno dete krivicom lekara, jer je svuda, u firme, u bolnice dovedena SNS sekta koja uništava živote redom - navodili su.

Istina je zapravo sasvim drugačija. 

Lekar koji je dete operisao nije član SNS-a, već neko ko je podržavao studente u blokadi i ostale blokadere.

BONUS VIDEO: "SUJETNI KOMPLEKSAŠ": Proglasovac opleo po blokaderima

