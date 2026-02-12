LICEMERI "Danas" menja narativ čim su shvatili da je lekar iz Čačka blokader
LIST "Danas" promenio je narativ čim se utvrdilo da je lekar koji je operisao devojčicu u Čačku E.M. (4) blokader.
- Nije svaka smrt lekarska greška - navodi se u tekstu koji je objavljen u Danasu.
Podsetimo, devojčica E.M. preminula je na Institutu za majku i dete nakon što je iz Opšte bolnice u Čačku transportovana za Beograd usled komplikacija nakon operacije trećeg krajnika.
Na društvenim mrežama blokaderi su objavljivali da je lekar koji je operisao devojčicu član SNS-a.
- Izgubili smo još jedno dete krivicom lekara, jer je svuda, u firme, u bolnice dovedena SNS sekta koja uništava živote redom - navodili su.
Istina je zapravo sasvim drugačija.
Lekar koji je dete operisao nije član SNS-a, već neko ko je podržavao studente u blokadi i ostale blokadere.
