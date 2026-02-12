UKIDAJU I DRŽAVNU LUTRIJU: Šta znači donošenje novog zakona o igrama na sreću u Crnoj Gori

VLADA Crne Gore napravila je ozbiljan iskorak unapređenjem zakona o igrama na sreću, jer u odnosu na prethodni zakonski okvir, koji je decenijama služio povlašćenim pojedincima i interesnim grupama kao pogodno sredstvo za pranje novca, novi zakon po prvi put daje državi stvarne mehanizme kontrole.

Ovo za "Novosti" kaže analitičar Vesko Pejak iz pokreta Alternativa Crna Gora, ocenjujući da je ključna promena zakona napuštanje koncesionog modela i prelazak na sistem licenci.

- Država sada ima pravo da odbije izdavanje licence, kao i da je oduzme ukoliko postoji sumnja u poreklo kapitala, način poslovanja ili kršenje zakona. Ranije to nije bio slučaj. Koncesije su bile fiksne, gotovo neotuđive, a država je od jedne od najprofitabilnijih industrija u zemlji imala minimalne prihode - kaže Pejak, osvrnuvši se na kladionice koje su rasle nekontrolisano a koje su bile siguran mehanizam za legalizaciju prljavog novc. - Novi zakon pokušava da taj lanac prekine.

Izmena dopuna zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, koja je stupila na snagu 1.januara, predviđa obavezu priređivača kladioničarskih i lutrijskih igara da na dobitke od 50 evra do 1.500 evra obračunavaju porez od deset odsto, a na veće od 1.500 evra - 15 odsto.

- Otpori za njegovo usvajanje bili su vrlo jaki, ne samo ekonomski, već i duboko mentalni. Jer, dovoljno je uporediti dve činjenice - peticiju za neradnu nedelju koja se direktno tiče dostojanstva rada i porodičnog života za tri meseca potpisalo je oko četiri hiljade ljudi, dok je peticiu za ukidaljnje poreza na dodatu vrednost na dobitke od klađenja, za samo dva dana, potpisalo preko 20 hiljada ljudi! To jasno pokazuje da se Vlada Crne Gore ne suočava samo sa sumnjivim poslovnim grupama i interesima, već i sa pogrešno formiranim društvenim navikama. Što se tiče Lutrije Crne Gore ona je dugo služila kao paravan za netransparentne i problematične poslove. Njeno poslovanje je odavno trebalo detaljno ispitati. Ranije za to nije bilo političke volje, niti hrabrosti. Zato ovaj zakon ne treba posmatrati kao savršen, već kao nužan i važan prvi korak ka uređenju jedne oblasti koja je godinama bila simbol sistemske slabosti države - zaključuje Pejak.

Dajković: Bili politički bankomat LUTRIJA nije propala sama od sebe već zbog onih koji su je decenijama koristili kao politički i finansijski bankomat. Zato je ovo još jedan dokaz koliku je štetu Crnoj Gori ostavio sistem u kojem su partija i država bile isto, kaže za "Novosti" lider Slobodne Crne Gore Vladislav Dajković, podsetivši da su se godinama "preko državnih firmi zapošljavali partijski kadrovi, sklapali sumnjivi ugovori i izvlačio novac". - Danas račun za takvo upravljanje plaćaju radnici i građani Crne Gore. Kada državu pretvorite u partijski plen, rezultat je uvek isti - urušene institucije, uništena preduzeća i izgubljena radna mesta.

Svega mesec dana od početka novog zakona Udruženje priređivača igara na sreću (UPIS) saopštilo je da je AD Lutrija Crne Gore, nakon 76 godina postojanja, prinuđena da od 5. februara ove godine obustavi obavljanje delatnosti priređivanja igara na sreću u Crnoj Gori.

"Ucena" LIDER Albanske alternative Nik Đeljošaj pre dve godine uslovio je ulazak u Vladu Milojka Spajića zabranom rada kladionica u Crnoj Gori! Đeljošaj je aktuelni ministar ekonomskog razvoja, a kladionice nisu zatvorene.

Kako kavode, zbog "kontinuiranog i najnovijeg pravnog nasilja i progona", u kojem su "učestvovali pojedinci iz nadležnih državnih organa, uključujući Upravu za igre na sreću, Ministarstvo finansija i Vladu Crne Gore", preduzeće je bilo prinuđeno da u prethodnom periodu otpusti više od 500 zaposlenih, dok danas ima svega - 25! Svoje dalje delovanje kroz proizvodnju i emitovanje televizijskog programa putem sopstvene TV.