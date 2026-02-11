Politika

"SRBIJA RAZUME I DELI VAŠU BOL" Vučić: Izuzetno me je potresla vest o tragediji koja se dogodila u školi u Kanadi

P. Đurđević

11. 02. 2026. u 10:28

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić uputio je telegram saučešća povodom pucnjave u školi u Kanadi.

СРБИЈА РАЗУМЕ И ДЕЛИ ВАШУ БОЛ Вучић: Изузетно ме је потресла вест о трагедији која се догодила у школи у Канади

Foto Dragan Milovanović

- Izuzetno me je potresla vest o tragediji koja se dogodila u školi u Kanadi. Srbija razume i deli vašu bol.

- Svaki ovakav čin bezumlja nanovo nas opominje da sve snage usmerimo ka zaštiti i bezbednosti mladih u ovim teškim vremenima. Izražavam najdublje saučešće građanima Kanade i porodicama žrtava, dok povređenima želim brz i uspešan oporavak, poručio je predsednik Srbije

U srednjoj školi u gradu Tambler Ridž u Britanskoj Kolumbiji, u Kanadi, dogodila se pucnjava u kojoj je ubijeno deset osoba, uključujući napadača, saopštile su vlasti. Pucnjava se dogodila oko 13.20 časova po lokalnom vremenu, a ranjeno je najmanje 25 osoba.

