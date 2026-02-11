"SRBIJA RAZUME I DELI VAŠU BOL" Vučić: Izuzetno me je potresla vest o tragediji koja se dogodila u školi u Kanadi
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić uputio je telegram saučešća povodom pucnjave u školi u Kanadi.
- Izuzetno me je potresla vest o tragediji koja se dogodila u školi u Kanadi. Srbija razume i deli vašu bol.
- Svaki ovakav čin bezumlja nanovo nas opominje da sve snage usmerimo ka zaštiti i bezbednosti mladih u ovim teškim vremenima. Izražavam najdublje saučešće građanima Kanade i porodicama žrtava, dok povređenima želim brz i uspešan oporavak, poručio je predsednik Srbije
U srednjoj školi u gradu Tambler Ridž u Britanskoj Kolumbiji, u Kanadi, dogodila se pucnjava u kojoj je ubijeno deset osoba, uključujući napadača, saopštile su vlasti. Pucnjava se dogodila oko 13.20 časova po lokalnom vremenu, a ranjeno je najmanje 25 osoba.
