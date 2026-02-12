LOMPAR IZBRISAN SA "STUDENTSKE" LISTE: Ovo ne mogu da mu oproste

PROŠLO je skoro godinu dana od kada je na profilima "studenata u blokadi" na društvenim mrežama ispostavljen zahtev za održavanjem vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji.

Od tada se u državi i u svetu dogodilo mnogo toga, predsednik Srbije Aleksandr Vučić najavio je da će se parlamentarni, a možda i predsednički izbori održati ove godine, a i sama tzv. "studentska lista" doživela je mnogobrojne transformacije pretvorivši se u listu "druge lige bivšeg režima", u kojoj već duže vremena bukti rat za prevlast. Evo ko se sve na njoj nalazi.

Na listi se, kako se spekulisalo, našao i Milo Lompar.

Ipak, kako je nedavno pisao Kurir, profesor Filološkog fakulteta Milo Lompar, koji je bio jedan od kandidata, izbačen je od strane pojedinih interesnih grupacija sa liste.

Protiv njega je na društvenim mrežama pre nekog vremena krenula antikampanja jer je učestovao na predstavljanju najnovije knjige pesama Radovana Karadžića "Crna bajka", ali i protiv njegovog sina Rastka Lompara koji je objavio knjigu o Dimitriju Ljotiću i pokretu JNP Zbor, a optuživan je da je u raznim podkastima i gostovanjima iznosio stavove sa kojima se tzv. "plenumi" nisu slagali.

Profesor Univerziteta u Beogradu u penziji Žarko Korać ranije je za RSE rekao da smatra da bi eventualno stavljanje Mila Lompara na izbornu listu bio korak unazad za studentski pokret.

"Ako studenti traže novi sistem vrednosti, onda u njemu ne bi trebalo da bude profesor Lompar koji vrlo uporno rehabilituje poražene političke ideje iz Drugog svetskog rata", kaže Korać.

A zašto je Lompar sporan?

Gostujući na jednom podkastu na platformi YouTube 17. jula, Lompar je izneo ocenu da je predsednik takozvane "Vlade narodnog spasa" bio kolaboracionista, ali ne i kvisling, to jest da je "u iznudici" sarađivao sa okupatorom.

U razgovoru za RSE, Milo Lompar kaže da su stavovi koje je izneo o Milanu Nediću "utvrđeno istorijsko znanje".

- Sam Nedić je po svojim uverenjima bio jako daleko od nacističke ideologije. On je bio čovek drukčije tradicije i poimanja stvari. Kolaboracionisti su oni koji sarađuju sa okupacionim snagama bez ideološke bliskosti - kaže Lompar.

Nasuprot njemu, Lompar kao primer kvislinga navodi Anta Pavelića, poglavnika takozvane Nezavisne Države Hrvatske (NDH), koja je donosila rasne zakone protiv Srba, Jevreja i Roma, blisko sarađivala sa Trećim Rajhom i upravljala koncentracionim logorima u kojima je počinjen genocid.

Na konstataciju da je i Nedićeva vlada donosila rasne zakone i da je pod njegovom upravom ubijeno blizu 90 procenata jevrejskog stanovništva u Srbiji, Lompar odgovara:

- Srbija je bila okupaciona zona i to je bila okupaciona uprava. Istrebljenjem Jevreja rukovodili su Nemci, a Staro Sajmište je bilo logor na teritoriji NDH - kaže Lompar.

Žarko Korać, profesor Univerziteta u Beogradu u penziji, ocenio je za RSE da Milo Lompar u svojim izjavama pokazuje konzistentnost u odbrani "najgorih manifestacija srpskog nacionalizma", u koje spada i uloga Milana Nedića.

- Braniti danas Milana Nedića pod praznom parolom da je spasavao srpsku nejač, je pokušaj opravdanja nacionalne izdaje, jer je Milan Nedić kao general prekršio zakletvu i stavio se u službu okupatora. Ovde se pokušava rehabilitovati Milan Nedić i profesor Lompar je jedan od poslednjih velikih pristalica te teorije o rehabilitaciji kvislinga i nacionalne izdaje - ocenjuje Korać.

Rođendanska čestitka Radovanu Karadžiću

Pažnju javnosti Milo Lompar je privukao i polovinom juna, kada je u Beogradu učestvovao na promociji knjige Radovana Karadžića, prvog predsednika bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska, koji je u Haškom tribunalu osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog ratnih zločina tokom rata u Bosni i Hercegovini.

Tom prilikom su učesnici književne promocije haškom osuđeniku uputili telegram u kojem mu čestitaju 80. rođendan, "s verom i nadom da će pravda najzad pobediti i da ćemo buduće tvoje rođendane slaviti zajedno".

Među potpisnicima ove čestitke bio je i Milo Lompar.

Govoreći o svom učešću na promociji zbirke sabranih pesama Radovana Karadžića, Lompar kaže da su te pesme objavljene pre izbijanja ratova devedesetih, te dodaje da je knjiga objavljena "iz perspektive demokratskih razloga".

"Odbijanje da se objavi njegova zbirka pesama, koja je opremljena predgovorom univerzitetskog profesora, značilo bi da se pristaje na brisanje imena Radovana Karadžića uopšte. To je, po meni, neprihvatljivo iz demokratskih razloga", kaže Lompar.

Na pitanje da li je potpisivanjem telegrama Karadžiću događaj iz okvira književne promocije ušao na teren politike, Lompar odgovara da "to nije bio nikakav službeni akt nego privatna odluka potpisnika".

"Otud nema politički karakter", kaže.

Milo Lompar se u politiku uključio još početkom devedesetih, sa obnavljanjem višestranačja u Srbiji, kada je bio član Srpske liberalne stranke, nastale izdvajanjem iz Demokratske stranke.

U novembru 2014. dao je podršku koaliciji Demokratske stranke Srbije (DSS) i Srpskog pokreta Dveri, da bi 2016. bio i nestranački član Političkog saveta ovog desničarskog pokreta, poznatog po antimigrantskoj i anti-LGBT retorici.

Krajem prošle godine Lompar je osnovao udruženje "Srpski glas", nazvanog po udruženju Dragiše Vasića, ideologa četničkog pokreta.

Lompar ima 63 godine.

