PREDSEDNICI, KRALJEVI, CAR Vučiću brojni svetski zvaničnici uputili čestitke povodom Dana državnosti

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić primio je čestitke brojnih svetskih zvaničnika povodom Dana državnosti Republike Srbije, navodi se u saopštenju Službe za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Foto: Tanjug

Nacionalni praznik Republike Srbije čestitao je predsednik Savezne Republike Nemačke Frank Valter Štajnmajer, koji je, između ostalog, istakao čvrstu povezanost dveju zemalja bliskim ekonomskim i naročito društvenim i međuljudskim odnosima.

- Srbija je za Nemačku jedan od ključnih partnera u regionu čija stabilnost i evropska budućnost nam je obostrano od velike važnosti - navodi se u čestitki predsednika SR Nemačke.

Povodom obeležavanja nacionalnog praznika, predsedniku Vučiću i narodu Srbije čestitke su uputili i predsednik Češke Republike Petr Pavel, predsednik Republike Austrije Aleksander Van der Belen, predsednik Arapske Republike Egipat Abdel Fatah Al Sisi, predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar, predsednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, predsednik Republike Albanije Bajram Begaj, predsednik Republike Kube Migel Mario Dijas Kanel Bermudes, predsednik Republike Paragvaj Santjago Penja Palasios, predsednik Narodne Republike Bangladeš Mohamed Šabahudin, predsednik Islamske Republike Mauritanije šeik Muhamed Uld Gazuani, kao i generalni guverner Komonvelta Australije Sem Mostin.

Čestitku povodom Dana državnosti Republike Srbije uputio je i kralj Ujedinjenog kraljevstva Čarls III, u kojoj se, između ostalog, kaže: "Ovaj dan služi kao dragocena prilika da se osvrnemo na trajno prijateljstvo između naših naroda. Duboko sam ohrabren snagom naših bilateralnih veza i ostajem posvećen negovanju još bliže saradnje u godinama koje dolaze".

Predsedniku Vučiću praznik su čestitali i španski kralj Felipe VI, švedski kralj Karl XVI Gustav, japanski car Naruhito, kralj Saudijske Arabije Selman bin Abdulaziz Al Saud, predsedavajući Saveta ministara Saudijske Arabije Muhamed bin Selman bin Abdulaziz Al Saud, kao i kralj Bahreina Hamad bin Isa Al Kalifa.

Ranije su predsedniku Vučiću čestitke povodom Dana državnosti Srbije poslali predsednik Narodne Republike Kine Si Đinping i predsednik Ujedinjenih Arapskih Emirata šeik Mohamed bin Zajed al Nahjan.