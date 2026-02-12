OGLASIO SE NEMANJA RADONJIĆ! Evo šta je poručio nakon što ga Dejan Stanković nije stavio u sastav Crvene zvezde
Nemanja Radonjić se oglasio na društvenim mrežama posle pobede Crvene zvezde protiv Budućnosti iz Dobanovaca u osmini finala Kupa Srbije sa 4:1.
Naime, crveno-beli su obezbedili su plasman u četvrtfinale Kupa Srbije, a Radonjić nije bio ni na klupi za ovaj susret.
Dejan Stanković ga je izostavio iz protokola i odmah je krenulo sa kuolarskim pričama oko statusa bivšeg reprezentativca Srbije za koje nema povoda.
Radonjić se oglasio na Instagramu posle ubedljive pobede Zvezde i postavio fotografiju Duereta uz crveno-i belo srce i muzičku pozadinu, pesmu "Romansa" od Nedeljka Bajića.
Tako stavio tačku na sve spekulacije.
Preporučujemo
NOVO ZVEZDINO TRANSFER ČUDO! Milioni evra stižu na Marakanu zbog totalno NEOČEKIVANE prodaje fudbalera! (VIDEO)
11. 02. 2026. u 17:23 >> 18:12
"TO NE SME DA SE DEŠAVA!" Dejan Stanković o Budućnost - Crvena zvezda, ali i o Strahinji Erakoviću
11. 02. 2026. u 14:59 >> 15:25
NIKO GA NEĆE! Crvena zvezda nikako da se reši "velikog" pojačanja
11. 02. 2026. u 11:42
ČETVRTI TRIPL-DABL U NIZU? Dominaciji Nikole Jokića nema kraja!
OČEKUJEMO novo sjajno izdanje najboljeg košarkaša današnjice čiji Denver nagetsi dočekuju Memfis grizlise (3.00).
11. 02. 2026. u 14:00
TENIS JE ZATEČEN: Novak Đoković digao ruke!
Najnovije vesti iz tenisa tiču se najboljeg igrača sveta svih vremena.
11. 02. 2026. u 16:13
JK PRIZNALA: "Sa njim sam izgubila nevinost - prvi put sa Nemanjom bio je grozan, užasan"
"IMALA sam 18 godina. Bilo je grozno iskustvo. Pomislila sam: "Kako nekome ovo može da se dogodi?" Bilo je užasno."
10. 02. 2026. u 07:32
Komentari (0)