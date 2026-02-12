Fudbal

OGLASIO SE NEMANJA RADONJIĆ! Evo šta je poručio nakon što ga Dejan Stanković nije stavio u sastav Crvene zvezde

Новости онлине

12. 02. 2026. u 06:50

Nemanja Radonjić se oglasio na društvenim mrežama posle pobede Crvene zvezde protiv Budućnosti iz Dobanovaca u osmini finala Kupa Srbije sa 4:1.

Foto: M. Vukadinović

Naime, crveno-beli su obezbedili su plasman u četvrtfinale Kupa Srbije, a Radonjić nije bio ni na klupi za ovaj susret.

Dejan Stanković ga je izostavio iz protokola i odmah je krenulo sa kuolarskim pričama oko statusa bivšeg reprezentativca Srbije za koje nema povoda. 

Radonjić se oglasio na Instagramu posle ubedljive pobede Zvezde i postavio fotografiju Duereta uz crveno-i belo srce i muzičku pozadinu, pesmu "Romansa" od Nedeljka Bajića. 

Tako stavio tačku na sve spekulacije.

Foto: Printskrin

