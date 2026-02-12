PRE MASAKRA U ŠKOLI UBIO MAJKU, BRATA I SESTRU: Novi detalji jezivog zločina u Kanadi

ZAMENIK komesara Kraljevske kanadske konjice (RCMP) za Britansku Kolumbiju Dvejn Mekdonald izjavio je da je do pucnjave u srednjoj školi u Tambler Ridžu, u kojoj je prema poslednjim podacima, poginulo 10 osoba, došlo u utorak oko 13.20 po lokalnom vremenu i da je policija po dolasku zatekla osumnjičenog mrtvog u školi.

Foto: X Printscreen

Među poginulima su nastavnik (39) i petoro učenika: tri devojčice (12 godina) i dva dečaka (12 i 13 godina), kazao je on i naveo da je jedno telo pronađeno na stepeništu, dok su ostala tela bila u školskoj biblioteci, rekao je Mekdonald, prenosi Si-Bi-Es njuz.

Foto: Profimedia

On je potvrdio da su majka i brat i sestra osumnjičenog ubijeni u porodičnom domu pre napada u školi. Prema njegovim rečima, tela su otkrivena tek oko 14.45, nakon što je komšija pozvao policiju.

Policija je navela da je transrodna osoba osumnjičena za napad Van Rutselar prethodnih godina više puta išla na intervencije zbog problema vezanih za mentalno zdravlje.

Prema rečima Mekdonalda, osumnjičeni je identifikovan kao žensko, a rođen je kao muškarac.

Jesse Van Rootselaar, 18 year old ex-student who killed their mother and stepbrother at a private residence before going to Tumbler Ridge Secondary School in Canada.



The shooter killed 6 people and injured 27 others at the school before being found dead from a self-inflicted… pic.twitter.com/vB21BJ7gSJ — The Horizon (@Horizon_Reports) February 12, 2026

Ona je pre šest godina započela tranziciju, a školu je napustila pre četiri godine. U školi su policajci pronašli dugu pušku i modifikovani pištolj, koji nisu bili registrovani na Van Rutselar, a licenca joj je istekla 2024. godine, naveo je Mekdonald.

Foto: Profimedia

On je kazao da policija za sada nije otkrila motiv, niti je pronađena poruka napadača. U srednjoj školi u gradu Tambler Ridž u Britanskoj Kolumbiji dogodila se pucnjava u kojoj je ubijeno 10 osoba, uključujući napadača, dok je najmanje 25 osoba povređeno.