DOK ALBANCI I HRVATI PRAVE VOJNI SAVEZ PROTIV SRBIJE - RUTE "PAŽLJIVO PRATI": Sramno obraćanje generalnog sekretara NATO!

GENERALNI sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je danas da Alijansa pažljivo prati situaciju na Zapadnom Balkanu.

On je to rekao na konferenciji za medije u sedištu NATO-a u Briselu, uoči sutrašnjeg sastanka ministara odbrane Alijanse, odgovarajući na pitanje srpskih novinara kako vidi trenutnu bezbednosnu situaciju na Balkanu.

- Želim da naglasim da pažljivo pratimo situaciju i da smo kroz KFOR i naše druge aktivnosti na Zapadnom Balkanu, u Bosni i Hercegovini, ali i na Kosovu - veoma angažovani i budno pratimo razvoj događaja - rekao je Rute.

Govoreći o situaciji na AP Kosovu i Metohiji, naveo je da NATO i dalje čeka odgovornost za događaje u Banjskoj, kao i za druge događaje tokom 2023. godine. Dodao je da NATO nikada neće prihvatiti bezbednosni vakuum u Bosni i Hercegovini i istakao da pomno prate dešavanja i tamo, prenosi Tanjug.

U svom odgovoru generalni sekretar NATO-a nije ni spomenuo vojni savez koji su upravo na teritoriji Zapadnog Balkana stvorile Hrvatska i Albanija, sa samoproglašenom državom Kosovo.

Podsetimo, albanski ministar odbrane Piro Vengu izjavio je da je današnjim trilateralnim sastankom u Skadru načinjen još jedan važan korak u okviru sporazuma Albanije, tzv. Kosova i Hrvatske, navodeći da će tokom ove godine biti održana zajednička trilateralna vežba.

