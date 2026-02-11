USTAŠE SA TERORISTIMA IZ PRIŠTINE VEŽBAJU NAPAD NA SRBIJU?! Albanci i Hrvati održaće prvu zajedničku vojnu vežbu - nove pretnje i opasnost

ALBANSKI ministar odbrane Piro Vengu izjavio je da je današnjim trilateralnim sastankom u Skadru načinjen još jedan važan korak u okviru sporazuma Albanije, tzv. Kosova i Hrvatske, navodeći da će tokom ove godine biti održana zajednička trilateralna vežba.

Foto: Printskrin

Vengu je u objavi na Fejsbuku istakao da je sastanak "načelnika generalštabova" bio usmeren na unapređenje vojne saradnje, povećanje interoperabilnosti i jačanje operativne spremnosti oružanih snaga.

On je napisao da je poseban fokus stavljen na razvoj zajedničkih vojnih vežbi i obuka "radi efikasnijeg suočavanja sa savremenim bezbednosnim izazovima i hibridnim pretnjama".

- Prva trilateralna vežba biće održana 2026. godine, u skladu sa Strateškim konceptom Natoa i evroatlantskim ciljevima - poručio je Vengu.

U Skadru je danas održan sastanak predstavnika Albanaca i Hrvata, sa fokusom na produbljivanje vojne saradnje kroz konkretne planove i aktivnosti.

Ministarstvo odbrane Srbije osudilo je održavanje tog sastanka, navodeći da takvo delovanje predstavlja otvoreno ignorisanje i grubo kršenje Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Vojno-tehničkog sporazuma iz Kumanova.

Očigledno je da se radi o vojnom savezu zemalja koje su neprijateljske prema Srbiji, a koje su već i agresori. Albanija i Hrvatska su priznale tzv. Kosovo, a Hrvatska još drži pod okupacijom Republiku Srpsku Krajinu.