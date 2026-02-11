Politika

USTAŠE SA TERORISTIMA IZ PRIŠTINE VEŽBAJU NAPAD NA SRBIJU?! Albanci i Hrvati održaće prvu zajedničku vojnu vežbu - nove pretnje i opasnost

Novosti online

11. 02. 2026. u 16:14

ALBANSKI ministar odbrane Piro Vengu izjavio je da je današnjim trilateralnim sastankom u Skadru načinjen još jedan važan korak u okviru sporazuma Albanije, tzv. Kosova i Hrvatske, navodeći da će tokom ove godine biti održana zajednička trilateralna vežba.

УСТАШЕ СА ТЕРОРИСТИМА ИЗ ПРИШТИНЕ ВЕЖБАЈУ НАПАД НА СРБИЈУ?! Албанци и Хрвати одржаће прву заједничку војну вежбу - нове претње и опасност

Foto: Printskrin

Vengu je u objavi na Fejsbuku istakao da je sastanak "načelnika generalštabova" bio usmeren na unapređenje vojne saradnje, povećanje interoperabilnosti i jačanje operativne spremnosti oružanih snaga.

On je napisao da je poseban fokus stavljen na razvoj zajedničkih vojnih vežbi i obuka "radi efikasnijeg suočavanja sa savremenim bezbednosnim izazovima i hibridnim pretnjama".

- Prva trilateralna vežba biće održana 2026. godine, u skladu sa Strateškim konceptom Natoa i evroatlantskim ciljevima - poručio je Vengu.

U Skadru je danas održan sastanak predstavnika Albanaca i Hrvata, sa fokusom na produbljivanje vojne saradnje kroz konkretne planove i aktivnosti. 

Ministarstvo odbrane Srbije osudilo je održavanje tog sastanka, navodeći da takvo delovanje predstavlja otvoreno ignorisanje i grubo kršenje Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Vojno-tehničkog sporazuma iz Kumanova.

Očigledno je da se radi o vojnom savezu zemalja koje su neprijateljske prema Srbiji, a koje su već i agresori. Albanija i Hrvatska su priznale tzv. Kosovo, a Hrvatska još drži pod okupacijom Republiku Srpsku Krajinu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ORBAN OTKRIO ŠOK DETALJE: Odbio sam poziv Klintona da uđem u rat sa Srbijom 1999. godine
Politika

0 4

ORBAN OTKRIO ŠOK DETALjE: Odbio sam poziv Klintona da uđem u rat sa Srbijom 1999. godine

MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je da je 1999. godine, tokom svog prvog premijerskog mandata, dok su trajali sukobi u AP Kosovu i Metohiji i NATO agresija, dobio poziv od tadašnjeg američkog predsednika Bila Klintona da Mađarska otvori drugi front i napadne Srbiju ili "bar da puca iz Mađarske preko Vojvodine sve do Beograda", ali da je odbio takav poziv, preneo je danas Telex.

09. 02. 2026. u 11:13

Komentari (7)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

HITNO PREDUZMITE MERE Petković pisao međunarodnoj zajednici zbog Univerziteta: Priština hoće da dovrši započeto 1999. i 2004.
Politika

3 5

HITNO PREDUZMITE MERE Petković pisao međunarodnoj zajednici zbog Univerziteta: Priština hoće da dovrši započeto 1999. i 2004.

DIREKTOR Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković uputio je pismo predstavnicima međunarodne zajednice u kojem je upozorio na pokušaj Prištine da onemogući rad Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici koji funkcioniše u srpskom sistemu, ukazujući da se time šalje poruka Srbima i drugim nealbancima, ali i međunarodnoj zajednici, da su spremni da dovrše ono što su započeli u martu 1999. i 2004. godine.

11. 02. 2026. u 17:19

Politika
Tenis
Fudbal
NISI SAMA: Emotivna priča o ozdravljenju zatvorila januarski repertoar u teatru humanosti

NISI SAMA: Emotivna priča o ozdravljenju zatvorila januarski repertoar u teatru humanosti