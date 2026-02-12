TOTALNI HAOS! Dejan Nedić "izabačen" iz srpskog fudbala, a onda je odlučio da otkrije šok detalje

POZNATI bivši sudija i stručni konsutant na RTS-u Dejan Nedić oglasio se posle suspenzije od strane FSS-a, a nakon incidenta koji se dogodio u Staroj Pazovi.

FOTO: Printskrin/Jutjub

Naime, Nedić je u razgovoru za "Telegraf" otkrio da je 9. februara podneo ostavku na sve funkcije u okviru FSS-a i FSB-a, a čitav incident sa dvojicom sudija, Momčilom Markovićem i Urošem Stojkovićem Nedić je opisao.

- Desilo se to da su me 25. januara da su me napali verbalno, ali i fizički pokušali da me napadnu Momčilo Marković i Uroš Stojković i zahvaljujući reakciji posmatrača Popovića i Milanovića se to nije desilo, kamere su zabeležile. Psovali su me i svašta pričali, nije red da vam sada pričam šta je tačno bilo i kakve uvrede sam dobijao. Napadali su na mene, provocirali, jurili za mnom. To se vuče još iz FSB-a. Uglavnom su me psovali, pokušali da biju, ja sam se vratio da ih pitam o čemu se radi, sprečili su to da me biju. Oni su i dalje nastavili. Prijavio sam to FSS, i podnosim prijavu policiji koju ću sutra poslati. Između ostalog, zbog svega sam podneo ostavku na sve funkcije, nemam snage više, nisam u sistemu. Čujem da su nešto radili u FSS, a da nisu čuli drugu stranu, nisu sačekali, nego radili po svom. Ne možeš da uradiš suspenziju, a da ne čuješ drugu stranu.

Objasnio je Nedić i zbog čega je došlo do incidenta.

- Napali su me zbog toga što sam ih uvredio i povredio. Jesam, rekao sam da mi ne prijaju. Nisam ih opsovao, već sam rekao da mi ne prijaju, da vam ne kažem glagol koji sam rekao, a onda su počeli da me jure i biju. Rekao sam da mi aposlutno ne odgovara njihova funkcija. Onda su me psovali, pljuvali, podnosim prijavu, a izašao sam iz sistema FSS i svih funkcija u fudbalu. Nemam od 9. februara nikakvu funkciju, ne znam šta oni rade, ali ću kao građanin da prijavim i policiji napad na mene. Da nije bilo kolege Milanovića i Popovića oni bi me udarili, sve to može da se vidi na kamerama. Ne znam, oni su pričali da sam ja njih vređao, a oni su meni pričali da sam p***a i g***o, razne stvari... Javio sam sve predsedniku sudijske komisije, rekao je da to nije za njega, posle sam čuo da su oni prijavili. Generalni sekretar me je navodio da prijavim policiji, ali ja nisam hteo.

Nedić je želeo da se kandiduje za predsednika Fudbalskog saveza Beograda i smatra da je to glavni razlog čitave pometnje:

- Nema nikakve suspenzije kada ja nisam deo sistema. Šta oni hoće da urade. Problem je što sam ja istakao kandidaturu za predsednika Fudbalskog saveza Beograda, sada oni hoće da me eliminišu. Ja sam FSB napustio kao predsednik sudijske komisije jer se nisam slagao kako su radili. Nema suspenzije jer ja nisam u sistemu. Ima zvanično podneta prijava (u prilogu ispod teksta), zbog nereagovanja, nepravde, na moj dugogodišnje intervencije za neregularnosti što se tiče sudijskih organizacijama u savezima. Oni su mene vređali i hteli da tuku. Prijavu sam podneo, i policiji ću, posle reči generalnog sekretara.