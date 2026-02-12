Društvo

OVO NIKO NIJE OČEKIVAO: Meteorolozi najavljuju da za Sretenje kreći novi vremenski obrt

V.N.

12. 02. 2026. u 07:04 >> 07:06

METEOROLOG Nedeljko Todorović izneo detaljnu vremensku prognozu

Foto: Profimedia/Ilustracija

Kako piše RHMZ, danas rano ujutro ponegde kratkotrajna kiša. U toku dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, uglavnom suvo i toplo za ovaj period godine.

Duvaće slab i umeren, u planinskim predelima i u košavskom području povremeno jak južni i jugoistočni vetar, a na jugu Banata i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od -1 °C u Timočkoj Krajini do 8 °C na jugu Banata, a najviša od 10 do 18 °C, samo u Timočkoj Krajini osetno hladnije (do 3 °C). Uveče i tokom noći novo naoblačenje s kišom, prvo u Vojvodini, zapadnoj i južnoj Srbiji.

Meteorolog, Nedeljko Todorović, izjavio je da će nakon toplijih dana do kraja februara biti veoma promenljivo vreme - toplo, hladno, oblačno, sa snegom na planinama.

Ističe da možemo očekivati brze promene vremena:

 - Ova zima nije imala jake snežne pokrivače, njih smo imali u jesen, početkom oktobra, kada je u planinskim predelima pao od 50 do 60 cm snega. U planinskim predelima za vikend će pasti sneg. Po mojoj proceni od 15 do 20 cm snega na visinama i iznas 1200 metara. Pašće dovoljno sneg za ljubitelje zimskih sportova

Košava

Todorović tvrdi da nas očekuje vetrovito vreme:

- Danas će biti košave, koja je karakteristična za ovaj deo Srbije, posebno za Beograd. Daleko slabijeg intenziteta, možda u južnom Banatu dostigne nekih 60,70 km, što je neki uslov da bi se jugoistočni vetar nazvao Košavom. U petak će da košava stane. U nedelju dolazi veoma jak severni vetar sa padom temperature.

Dr Miljko Ristić, kardiolog kaže da ljudski organizam sam reguliše promenu vremena, te da nagle promene ne ugrožavaju procese u telu:

- U Kazahstanu i Rusiji ljudi žive na - 70 stepeni. A u Africi je temperatura +70 stepeni. Tako da je čovek otporan na sve temperature. Ali, potrebno je da se i čovek pridržava nekih mera - kaže Ristić i dodaje:

 - Niske i visoke temperature treba da se ublaže što više i narod u tim područijima je svestan toga. Treba pratiti vremensku prognozu i ako nema nekog posebnog razloga, ne treba izlaziti iz kuće. Kod životinja su najviše izražene promene vremena. Ako imate kuče, koje uleće u kuću iako je lepo vreme, znači da kreće nevreme. Osetljive su životinje.

Zaključuje i da spoljašnja temperatura utiče na rad srca.

(Kurir)

0 4

