MEŠTANI PRETE BLOKADOM: Žitelji sela u Župi nikšićkoj, okupljeni ispred rudokopa, traže njegovu rekultivaciju

RUDOKOP u Zagradu, selu Župe nikšićke, biće blokiran ukoliko se što pre ne pristupi njegovoj rekultivaciji, poruka je meštana ovog kraja koji su se okupili pored rudokopa i podsetili da je na tom mestu pre nekoliko godina završena eksploatacija rude boksita, ali da prostor do danas nije "doveden u red".

V.K.

Rešeni su da spreče kamione koncesionara "MM sisem" iz Nikšića da odvoze jalovinu sa ovog rudokopa ukoliko se ne bude poštovao zakon o rudarstvu. Meštani upozoravaju da zbog nerekultivisanog rudokopa probleme imaju i komšije iz sela Oblatno.

- Prema zakonu o rudarstvu oni moraju rudokop da vrate u prvobitno stanje, da sav materijal koji je maknut sa rude tokom eksploatacije vrate nazad, a ne da ga daju drugoj firmi i da uništavaju dva sela, kazao je meštanin Mićun Đilas. - Obraćali smo se Ministarstvu rudarstva i energetike, Opštini Nikšić i delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, ali nismo dobili odgovor. Ponovo ćemo uputiti dopis resornom ministarstvu i zatražiti objašnjenje po kom osnovu je koncesija za rudokop Zagrad dodeljena firmi "MM sistem". Ukoliko do petnaest dana ne dobijemo odgovor, blokiraćemo odvoz materijala i ovde se više ništa neće raditi.

Momo Dendić je podsetio da prilikom eksploatacije rude nikada nije vraćena jalovina, već je formirano novo brdo koje je zatrpalo lokalni put.

Potpisi DO sada je prikupljeno oko dvesta potpisa stanovnika Zagrada i Oblatnog, a podršku njihovim zahtevima dao je i Savet Mesne zajednice Župa nikšićka. Danas se na ovom lokalitetu vrši mlevenje kamena koji se prodaje po ceni od 20 evra po kubiku.

- Duboka jama koja je bila sanirana, danas je zamka i grobnica za domaće i divlje životinje. Ovo više nije samo ekološki, već i ozbiljan bezbednosni problem - upozorio je Dendić i podsetio da u ovom delu Župe nikšićke postoji ogromno prirodno bogatstvo, ali su umesto koristi dobili pustoš i iseljavanje stanovništva. - Tokom četiri decenije rada rudokopa, iselila se trećina stanovništva Zagrada i Oblatnog!