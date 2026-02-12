VAKCINA PROTIV RAKA STIŽE U SRBIJU: Dobijamo je odmah posle Rusa, evo kada će je primiti naši pacijenti
MINISTAR bez portfelja zadužen za oblast međunarodne ekonomske saradnje Nenad Popović izjavio je danas da će u maju prvi pacijenti u Rusiji primiti vakcinu protiv raka, a da će pacijenti iz Srbije biti prvi koji će odmah posle ruskih, krajem godine, primiti tu vakcinu.
Popović je naveo da bi proizvodnja vakcine u Srbiji mogla da počne u drugoj polovini 2027. godine.
Ministar je za RTS rekao da je nedavno u Moskvi razgovarao sa ministrom zdravlja Rusije Mihailom Muraškom i stručnjacima koji učestvuju u pravljenju ruske vakcine protiv raka i naveo da je dogovoreno da srpski pacijenti budu među prvima koji će posle ruskih pacijenata primiti vakcinu protiv raka.
- U toku maja, to je najnovija informacija, prvi pacijenti u Rusiji će dobiti ovu vakcinu. U toku je proces izrade tih vakcina pošto se za svakog pacijenta pravi posebna vakcina za na osnovu specifičnosti tumora i genetskog koda pacijenta - rekao je Popović.
Naveo je da će pacijenti iz Srbije biti među prvima koji će odmah posle ruskih primiti tu vakcinu i dodao da je ministar zdravlja Zlatibor Lončar, po nalogu predsednika Aleksandra Vučića, formirao komisiju koja će u martu posetiti Rusiju i naučno-istraživačke institute ''Gercen'' i Gamaleja, gde će se izučavati proces dijagnostike i proces izrade vakcina.
Popović je rekao da je 17 naučno-istraživačkih organizacija i univerziteta iz Rusije uključeno u taj proces i dodao da bi u narednih nekoliko meseci trebalo da bude potpisan sporazum koji će omogućiti da se u to uključe Institut Torlak i naučno-istraživačke organizacije iz Srbije.
- Nije ideja da naši pacijenti putuju u Rusiju. Ideja je da u prvom periodu, krajem ove godine, dobijamo direktno vakcinu iz Rusije kako bi naši pacijenti ovde primali vakcinu, a da u 2027. godini imamo mogućnost da na institutu "Torlak" proizvodimo tu vakcinu - rekao je Popović.
Istakao je da Institut ''Torlak'' ima izvanredne stručnjake i tehnološke mogućnosti i da bi Srbija investirala u novi razvoj tehnološkog procesa proizvodnje vakcine u najnovijem proizvodnom pogonu.
Popović je rekao da je ruska vakcina protiv raka u predkliničkim ispitivanjima pokazala skoro stopostotni rezultat.
- Naravno, proces primene vakcine će pokazati da li će to da se potvrdi, ali po svim dosadašnjim istraživanjima isti rezultat će biti i na pacijentima - rekao je Popović.
Naveo je da se trenutno pravi vakcina protiv melanoma, ali da će se u narednom periodu praviti vakcine i protiv karcinoma pluća, pankreasa, bubrega i dojke.
Popović je nedavno boravio i u Kazahstanu, a govoreći o predstojećoj poseti predsednika Srbije toj zemlji, istakao je da Vučića u toj zemlji očekuju raširenih ruku i da su odnosi između Vučića i predsednika Kasima Žomarta Tokajeva izvanredni.
Prema njegovim rečima, to je dalo impuls vladama dveju zemalja da rade na tome da se povećava rast trgovinskog obrta između Srbije i Kazahstana.
- Prošle godine smo imali rast oko 10 odsto, ali očekujemo još veći rast. Imali smo rast u izvozu srpskih proizvoda namenske industrije, ali i prehrambene i prerađivačke industrije - naveo je Popović.
Istakao je da je Kazahstan jedna od najvećih zemalja na svetu, sa ogromnim potencijalom i da ima jedno od najvećih nalazišta nafte i gasa.
- Imaju izvanrednu infrastrukturu koju razvijaju. To tržište je ogromna šansa za naše privrednike iz prerađivačke industrije, mašinogradnje, građevinarstva, novih tehnologija, IT sektora, digitalizacije - rekao je Popović.
