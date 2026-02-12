UKRAJINA ZASUTA BALISTIČKIM RAKETAMA: Na udaru i Kijev, šire se snimci ruskog napada (VIDEO)

RUSIJA je u noćnom napadu 12. februara gađala Kijev i druge ukrajinske gradove balističkim raketama.

Foto: Iks Printksrin

Najnoviji raketni udar usledio je u trenutku kada Moskva odbija da se obaveže na novu rundu mirovnih pregovora koje su predložile Sjedinjene Američke Države, prema rečima predsednika Volodimira Zelenskog.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo upozorilo je da su ruske balističke rakete usmerene ka Kijevu oko 2.20 po lokalnom vremenu.

Ubrzo potom, novinari Kyiv Independent-a na terenu javili su o snažnim eksplozijama u prestonici, praćenim trenutnim nestancima struje.

According to several sources, last night, Russian armed forces launched a long-range precision strike against the military, logistical, and energy infrastructure of the NATO occupation regime in Ukraine in the areas of Kharkiv, Sumy, Kyiv, Dnepropetrovsk, Zaporizhzhia, Odessa,… pic.twitter.com/7uZW4ivPPA — Levan Gudadze (@GudadzeLevan) February 12, 2026

Manje od 30 minuta kasnije, grad su napali i ruski dronovi tipa „šahed“, naveli su novinari sa lica mesta.

Pogođena infrastruktura, povređene dve osobe

Ratno vazduhoplovstvo upozorilo je da ruske rakete gađaju i gradove Dnjepar i Pavlograd u Dnjepropetrovskoj oblasti.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko saopštio je da su balističke rakete usmerene na objekte gradske infrastrukture.

Naveo je i da je prema preliminarnim informacijama pogođena jedna kuća u Darnickom okrugu. Medicinske ekipe upućene su u Dnjeprovski i Darnicki okrug.

Dve osobe su povređene u prestonici usled ruskog napada, saopštio je šef Kijevske gradske vojne administracije Timur Tkačenko.

Napadi su u toku, a pune posledice udara još nisu poznate.

Energetska kriza i zastoj u mirovnim razgovorima

Tokom jeseni i zime Rusija je intenzivno gađala kritičnu infrastrukturu Kijeva, ostavljajući hiljade stanovnika bez struje i grejanja na niskim temperaturama.

Overnight, Russians continued to attack Ukraine's civilian population with ballistic missiles on Kyiv, injured children in Dnipro and strikes on Odessa. Apartment buildings, supermarkets and health-care facilities were targeted.



Kyiv

— Darnytsia district — preliminarily a hit on… pic.twitter.com/M3RnPFl2Qw — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) February 12, 2026

U Kijevu je 14. januara proglašeno vanredno stanje zbog energetske krize izazvane ruskim napadima. Napadi na elektroenergetsku mrežu pogodili su celu zemlju, a masovni udar 7. februara oštetio je postrojenja povezana sa ukrajinskim nuklearnim elektranama, kao i termoelektrane daleko od linije fronta.

Taj napad predstavljao je najteži udar na trafostanice povezane sa nuklearnim sistemom tokom rata i smanjio je proizvodnju električne energije iz nuklearnih izvora za oko 50 odsto.

Udar je, kako se navodi, pokazao da Moskva ignoriše predlog SAD o prekidu vatre u energetskom sektoru, o kojem se razgovaralo na nedavnim mirovnim pregovorima u Abu Dabiju.

🪂 Combined strikes by the Russian Armed Forces on the territory of Ukraine.



Tonight, our missiles and UAVs hit targets in Odessa, Kyiv, Dnipropetrovsk, and Kharkiv regions.



💥Odessa. More than 20 UAVs in the sky. Targets - energy facilities and defense industry objects. The… pic.twitter.com/Nz2SSOBAdu — Z.O.V Military (@WarHunter2222) February 12, 2026

- Nismo dobili nikakav odgovor od Rusa u vezi sa energetskim prekidom vatre. Naprotiv, dobili smo odgovor u vidu napada dronovima i raketama - rekao je Zelenski novinarima 11. februara.

- Čekali smo odgovor Rusa. Za sada, kako razumem, Rusija okleva - dodao je on.

Predsednik je potvrdio da su Sjedinjene Američke Države predložile još jednu rundu mirovnih razgovora i da je Ukrajina odmah pristala da učestvuje, ali da Rusija nije odgovorila.