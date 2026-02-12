UKRAJINA ZASUTA BALISTIČKIM RAKETAMA: Na udaru i Kijev, šire se snimci ruskog napada (VIDEO)
RUSIJA je u noćnom napadu 12. februara gađala Kijev i druge ukrajinske gradove balističkim raketama.
Najnoviji raketni udar usledio je u trenutku kada Moskva odbija da se obaveže na novu rundu mirovnih pregovora koje su predložile Sjedinjene Američke Države, prema rečima predsednika Volodimira Zelenskog.
Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo upozorilo je da su ruske balističke rakete usmerene ka Kijevu oko 2.20 po lokalnom vremenu.
Ubrzo potom, novinari Kyiv Independent-a na terenu javili su o snažnim eksplozijama u prestonici, praćenim trenutnim nestancima struje.
Manje od 30 minuta kasnije, grad su napali i ruski dronovi tipa „šahed“, naveli su novinari sa lica mesta.
Pogođena infrastruktura, povređene dve osobe
Ratno vazduhoplovstvo upozorilo je da ruske rakete gađaju i gradove Dnjepar i Pavlograd u Dnjepropetrovskoj oblasti.
Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko saopštio je da su balističke rakete usmerene na objekte gradske infrastrukture.
Naveo je i da je prema preliminarnim informacijama pogođena jedna kuća u Darnickom okrugu. Medicinske ekipe upućene su u Dnjeprovski i Darnicki okrug.
Dve osobe su povređene u prestonici usled ruskog napada, saopštio je šef Kijevske gradske vojne administracije Timur Tkačenko.
Napadi su u toku, a pune posledice udara još nisu poznate.
Energetska kriza i zastoj u mirovnim razgovorima
Tokom jeseni i zime Rusija je intenzivno gađala kritičnu infrastrukturu Kijeva, ostavljajući hiljade stanovnika bez struje i grejanja na niskim temperaturama.
U Kijevu je 14. januara proglašeno vanredno stanje zbog energetske krize izazvane ruskim napadima. Napadi na elektroenergetsku mrežu pogodili su celu zemlju, a masovni udar 7. februara oštetio je postrojenja povezana sa ukrajinskim nuklearnim elektranama, kao i termoelektrane daleko od linije fronta.
Taj napad predstavljao je najteži udar na trafostanice povezane sa nuklearnim sistemom tokom rata i smanjio je proizvodnju električne energije iz nuklearnih izvora za oko 50 odsto.
Udar je, kako se navodi, pokazao da Moskva ignoriše predlog SAD o prekidu vatre u energetskom sektoru, o kojem se razgovaralo na nedavnim mirovnim pregovorima u Abu Dabiju.
- Nismo dobili nikakav odgovor od Rusa u vezi sa energetskim prekidom vatre. Naprotiv, dobili smo odgovor u vidu napada dronovima i raketama - rekao je Zelenski novinarima 11. februara.
- Čekali smo odgovor Rusa. Za sada, kako razumem, Rusija okleva - dodao je on.
Predsednik je potvrdio da su Sjedinjene Američke Države predložile još jednu rundu mirovnih razgovora i da je Ukrajina odmah pristala da učestvuje, ali da Rusija nije odgovorila.
