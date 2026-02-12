OGROMNA TUGA! Preminuo španski fudbaler u 28. godini života
TUŽAN dan za španski fudbal!
Ćisko Kuesada, preminuo je od raka pankreasa. Bio je otac dvoje dece, a samo 48 sati nakon što je saznao dijagnozu oženio je svoju dugogodišnju partnerku. Njegove objave dirnule su veliki broj ljudi u Španiji, ali i šire, a mnogi su ga pratili i bodrili u najtežoj utakmici života.
Početkom 2026. godine započeo je novi, veoma rizičan tretman na klinici u Navari. Razjasnio je i zbog čega se odlučio na ovakav potez:
- Pitao sam se: ‘Zašto izdržati nekoliko dana i odustati, kad mogu da rizikujem terapiju i možda više nikada ne vidimi svoju decu, ali ako uspe, uživaću sa njima ceo život?' - rekao je tada.
Uprkos teškom stanju i hospitalizaciji tokom novogodišnjih praznika zadržao je veru da će se vratiti kući:
- Jedva čekam povratak svojim mališanima. Siguran sam da će terapija delovati - govorio je.
U karijeri je nastupao za španske niželigaše, a poslednji angažman je imao u ADC San Pedru iz Palme de Majorke.
