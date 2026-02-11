POSNE RUŽICE SA DŽEMOM I ORASIMA: Starinski kolač koji miriše na detinjstvo
Jednostavne, mirisne i neodoljivo prhke – posne ružice sa džemom i orasima jedan su od onih starinskih kolača koji se prave od skromnih sastojaka, a osvajaju na prvi zalogaj. Brzo se pripremaju, još brže nestaju sa tanjira, a najlepše su kada odstoje dan–dva. Ipak, retko ko dočeka da ih proba tek trećeg dana!
Sastojci
- 200 ml piva
- 150 ml ulja
- 1 vanilin šećer
- 1 prašak za pecivo
- 300–400 gr brašna
Za fil:
- džem od višanja
- 2–3 kašike mlevenih oraha
Za završnicu:
- šećer u prahu za valjanje
PRIPREMA
Od navedenih sastojaka zamesite mekano, glatko testo. Brašno dodajte postepeno, dok se ne dobije testo koje se ne lepi za ruke.
Posebno pomešajte džem od višanja i mlevene orahe.
Od testa pravite manje loptice. Svaku lopticu rastnjite među dlanovima, u sredinu stavite malo pripremljenog fila, pa pažljivo spojite i oblikujte tako da podseća na ružicu. Ređajte u pleh obložen papirom za pečenje. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 20 minuta, dok blago ne porumene. Još tople ružice uvaljajte u šećer u prahu.
Prijatno!
