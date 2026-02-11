Bakini recepti

POSNE RUŽICE SA DŽEMOM I ORASIMA: Starinski kolač koji miriše na detinjstvo

Milena Tomasevic

11. 02. 2026. u 07:00

Jednostavne, mirisne i neodoljivo prhke – posne ružice sa džemom i orasima jedan su od onih starinskih kolača koji se prave od skromnih sastojaka, a osvajaju na prvi zalogaj. Brzo se pripremaju, još brže nestaju sa tanjira, a najlepše su kada odstoje dan–dva. Ipak, retko ko dočeka da ih proba tek trećeg dana!

ПОСНЕ РУЖИЦЕ СА ЏЕМОМ И ОРАСИМА: Старински колач који мирише на детињство

FOTO: Novosti

Sastojci

Za testo:
  • 200 ml piva
  • 150 ml ulja
  • 1 vanilin šećer
  • 1 prašak za pecivo
  • 300–400 gr brašna

Za fil:

  • džem od višanja
  • 2–3 kašike mlevenih oraha

Za završnicu:

  • šećer u prahu za valjanje

PRIPREMA

Od navedenih sastojaka zamesite mekano, glatko testo. Brašno dodajte postepeno, dok se ne dobije testo koje se ne lepi za ruke.

Posebno pomešajte džem od višanja i mlevene orahe.

Od testa pravite manje loptice. Svaku lopticu rastnjite među dlanovima, u sredinu stavite malo pripremljenog fila, pa pažljivo spojite i oblikujte tako da podseća na ružicu. Ređajte u pleh obložen papirom za pečenje. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 20 minuta, dok blago ne porumene. Još tople ružice uvaljajte u šećer u prahu.

Prijatno!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NAJUSAMLJENIJA KUĆA NA SVETU: Evo šta se nalazi unutra - da li biste smeli da prespavate ovde? (VIDEO)
Panorama

0 0

NAJUSAMLjENIJA KUĆA NA SVETU: Evo šta se nalazi unutra - da li biste smeli da prespavate ovde? (VIDEO)

U VREME kada život u gradu može da bude iscrpljujući, mnogi sanjaju o povlačenju u mir i osamu. No, za one koji traže ekstremnu samoću, postoji jedno posebno mesto: izolovana kuća na osrtvu Elidej u arhipelagu Vestmanejar na jugu Islanda. Ovo osamljeno imanje, jedini objekt na nenaseljenom osrtvu, godinama intrigira posetioce i pokreće brojne teorije zavere.

11. 02. 2026. u 07:30

ORBAN OTKRIO ŠOK DETALJE: Odbio sam poziv Klintona da uđem u rat sa Srbijom 1999. godine
Politika

0 4

ORBAN OTKRIO ŠOK DETALjE: Odbio sam poziv Klintona da uđem u rat sa Srbijom 1999. godine

MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je da je 1999. godine, tokom svog prvog premijerskog mandata, dok su trajali sukobi u AP Kosovu i Metohiji i NATO agresija, dobio poziv od tadašnjeg američkog predsednika Bila Klintona da Mađarska otvori drugi front i napadne Srbiju ili "bar da puca iz Mađarske preko Vojvodine sve do Beograda", ali da je odbio takav poziv, preneo je danas Telex.

09. 02. 2026. u 11:13

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NISI SAMA: Emotivna priča o ozdravljenju zatvorila januarski repertoar u teatru humanosti

NISI SAMA: Emotivna priča o ozdravljenju zatvorila januarski repertoar u teatru humanosti