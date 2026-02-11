POSNE RUŽICE SA DŽEMOM I ORASIMA: Starinski kolač koji miriše na detinjstvo

Jednostavne, mirisne i neodoljivo prhke – posne ružice sa džemom i orasima jedan su od onih starinskih kolača koji se prave od skromnih sastojaka, a osvajaju na prvi zalogaj. Brzo se pripremaju, još brže nestaju sa tanjira, a najlepše su kada odstoje dan–dva. Ipak, retko ko dočeka da ih proba tek trećeg dana!

FOTO: Novosti

Sastojci



200 ml piva

150 ml ulja

1 vanilin šećer

1 prašak za pecivo

300–400 gr brašna

Za fil:

džem od višanja

2–3 kašike mlevenih oraha

Za završnicu:

šećer u prahu za valjanje

PRIPREMA

Od navedenih sastojaka zamesite mekano, glatko testo. Brašno dodajte postepeno, dok se ne dobije testo koje se ne lepi za ruke.

Posebno pomešajte džem od višanja i mlevene orahe.

Od testa pravite manje loptice. Svaku lopticu rastnjite među dlanovima, u sredinu stavite malo pripremljenog fila, pa pažljivo spojite i oblikujte tako da podseća na ružicu. Ređajte u pleh obložen papirom za pečenje. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 20 minuta, dok blago ne porumene. Još tople ružice uvaljajte u šećer u prahu.

Prijatno!