MANASTIR OSTROG: Sabrala se braća iz Srbije i Crne Gore - Saradnja uskoro i zvanična

Владимир Митрић
Vladimir Mitrić

10. 11. 2025. u 10:29

POD svetim svodom manastira Ostrog, Hrišćanska akademija naučnika i umjetnika HANU, osnovana pre nepunu godinu dana u Crnoj Gori kao prva takve vrste u svetu,primila je svoje prve redovne članove iz Srbije

МАНАСТИР ОСТРОГ: Сабрала се браћа из Србије и Црне Горе - Сарадња ускоро и званична

Foto V.Mitrić

Ovaj svečani čin, koji je spojio duhovnost i nauku, molitvu i um, okupio je ugledne stvaraoce iz različitih oblasti,one koji su svojim delom i znanjem već utkali dubok trag u srpskoj kulturi, nauci i prosveti.

Među novoprimljenima su, kako je saopšteno, profesori doktori Veljko Đukić, Duško Terzić, Goran Damjanović, Mileta Tomić i Vladimir Mitrić,sve redovni članovi Srpske kraljevske akademije naučnika i umetnika SKANU. Reč je o ljudima čiji se rad prepoznaje po istinskom služenju dobru, čoveku i Bogu, po, kako su prisutni istakli, nastojanju da se most između nauke i vere ne ruši, nego svakim saznanjem dodatno gradi.

Mr Aleksandar Vujović, generalni sekretar HANU, istakao je da su novoprimljeni akademici ljudi čija su znanja, iskustvo i duhovna širina od izuzetne vrednosti za Akademiju, jer svojim delovanjem potvrđuju da se mudrost i vrlina ne isključuju, nego nadopunjuju.

- Akademija HANU je zajednica koja ne traži samo učenost, nego i vrednost u čoveku. Naši članovi nisu pozvani da samo znaju, nego i da svedoče  o lepoti stvaranja, o smislu postojanja, putu koji vodi kroz krst do vaskrsenja. Nauka bez vere je slepa, a vera bez dela nrma. Mi želimo da spojimo to dvoje u jedno svedočanstvo života-istakao je Vujović.
U praskozorju Ostroga, gde se kamen dodiruje molitvom, a vreme usporava pred večnim, čin prijema dobio je dimenziju simbola da znanje, kad je prožeto ljubavlju, postaje molitva.

Kako ističu u HANU, Akademija nastavlja da okuplja stvaraoce iz svih krajeva sveta, one koji u nauci i umetnosti vide ne samo profesiju, nego i put prema večnom nadahnuću.

Na kraju svečanosti najavljeno je da će uskoro u Srbiji Srpska kraljevska akademija naučnika i umetnika SKANU i Hrišćanska akademija naučnika i umjetnika HANU potpisati Memorandum o saradnji, čime će se dodatno učvrstiti most duhovnog i naučnog jedinstva između dve institucije.

