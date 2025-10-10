ZAGREB NIŽE UCENE: Šta sadrži nova, treća diplomatska nota, koju je Hrvatska uputila Crnoj Gori

HRVATSKA je Crnoj Gori poslala diplomatsku notu u kojoj traži da se reši pitanje povratka imovine hrvatskoj zajednici u toj zemlji, što je, kako ističu iz Zagreba, važno i za Crnu Goru ako želi da napreduje u procesu pristupnja Evropskoj uniji. Reč je o 51 porodici iz Tivta (katastarska opština Mrčevac), kojima je, kako tvrde u hrvatskom Ministarstvu spoljnih poslova i evropskih integracija, 1959. godine oduzeta imovina za koju nikada nisu primili nikakvu naknadu.

Vlada Crne Gore

-Pokrenuli su sudski spor te je presudama Opšinskog suda u Kotoru iz 2013. potvrđenima od strane Višeg suda u Podgorici 2014. godine pravomoćno presuđeno u njihovu korist, no vlasnici još uvek nisu uspeli da uknjiže svoje pravo vlasništva pred nadležnim telom Crne Gore - poručuju iz tog ministarstva, a prenosi "Večernji list".

Ukazuju da zvanični Zagreb brine odnos Crnogoraca prema hrvatskim porodicama iz Kotora i drugih mesta u Boki kojima je oduzeta imovina, posebno devedesetih godina prošlog veka, uključujući mesta Dobrota, Kavač i Škaljari. Tvrde da su se na njihove posede katastarski upisale osobe koje ne poznaju niti sa tim porodicama imaju ikakve veze. Podsećaju da sudskim procesima za povrat imovine nisu usšeli ništa da reše.

Mirjana Tripković Pantar, predstavnica porodica, izjavila je da su njihovi posedi vredni više od 250 miliona evra, a zajedno s imovinom drugih hrvatskih porodica ukupna vrdnost bespravno oduzete imovine prelazi pola milijarde evra!

Ovo je, inače, treća nota u poslednje vreme koju Hrvatska šalje Crnoj Gori, nakon prve zbog usvojene rezolucije o genocidu u Jasenovcu i odluke Ministarstva odbrane Crne Gore da izradi značke sa likom školskog broda "Jadran" koji Hrvatska smatra svojom vojnom imovinom.

Kočnica na putu ka EU PITANjE restitucije imovine ključan je deo poglavlja 23 pristupnog procesa Crne Gore za EU, koje se tiče temeljnih prava. Evropska komisija je informisana o problemima i prati slučaj, a bez rešenja pitanja imovine, poglavlje se neće zatvoriti. Krajem prošle godine Komitet stalnih predstavnika država članica EU odobrio je zatvaranje tri od četiri poglavlja u pregovorima Crne Gore sa Briselom. Zatvaranje poglavlja 31 (spoljna, nezbednosna i odbrambena politika) blokirala je samo Hrvatska zbog Jasenovca.

Hrvatsko ministarstvo je prema njihovim navodima spremno crnogorskoj strani da dostavi "detaljnu analizu prema kojoj Crna Gora Hrvatskoj duguje "više od dve milijarde američkih dolara"!