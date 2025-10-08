REVOLT U MORINJU: Miholjski zbor pozvao je na čuvanju svog obraza ali i časnih potomaka

U PETAK 10.oktobra u 15 časova ispred vojnog objekta u Morinju, gde se nalazi sramna ploča na kojoj piše o "velikosrpskoj agresiji na Hrvatsku tokom devedesetih" biće održan protesni skup u organizaciji Udruženja boraca ratova 1990. Crne Gore, Miholjskog zbora, uz podršku Srpskog nacionalnog sveta, Matice Boke i drugih patriotskih organizacija.

Vlada CG

Miholjski zbor pozvao je na čuvanju svog obraza ali i časnih potomaka, srpskih junaka.

-Na protestu koji smo prijavili, doći će i porodice naše stradale braće u Lori i braća sa kojima smo zajedno vodili borbu za naše svetinje iz Nikšića ,Podgorice i drugih gradova. Ne brukajmo se nego pokažimo da se ovo pitanje tiče svih nas i da smo obavezni da se tog dana pojavimo u Morinju. Niko to drugi neće uraditi umesto nas. Nećemo prihvatiti da u Zaostru hapse, u Beranama proganjaju našeg blagorodnog vladiku Metodija i sveštenstvo, dok ovde u Boki ponizno ljube skute hrvatskim ministrima i na poklon im predaju domove kulture, brodove, zemlju i na kraju obraz svakog Srbina u Crnoj Gori . Ustaćemo u zaštitu Ustava i zakona, jer oni ili važe za sve jednako ili ih nema. Ukoliko je ovo drugo u pitanju i zakona nema, to se zove anarhija, a u njoj naša obaveza je da zaštitimo elementarnu pravdu, poručiči su iz Miholjskog zbora.

Ogorčenje borca dodatno je povećao dolazak hrvotskog diplomate Gordana Grlića Radmana koji je sa Ervinom Ibrahimovićem došao u Morinj i sa saradnicima položili venac i zapalili sveće ispod sramne spomen ploče na zidu nekadašnjeg logora u tom mestu u kojem niko od zatočenih Hrvata iz paravojnih formacija nije ubijen niti povređen!

Ploču na ulazu u nekadašnju kasarnu JNA u Morinju, koja je tokom 1991.i 1992.godine bila logor za 292 osobe iz dubrovačke regije, otkrili su 10.oktobra 2022.tadašnji ministri u resoru diplomatije i odbrane. Svetkovini su prisustvovali komšije iz Hrvatske, ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved i ministar vanjskih i evropskih poslova Gordan Grlić Radman. Nekoliko dana nakon što je otkrivena, ovo obeležje je proglašeno nezakonittim. Uprava za inspekcije poslove donela je rešenje za njeno uklanjanje, a celi predmet trebalo je da bude „upućen tužilaštvu na dalje postupanje“. Inspektor iz oblasti kulturnih dobara i kulturne baštine je 12.oktobra na tom mestu sačinio službenu zabelešku, a zatim izvršio nadzor u Opštini Kotor. U zapisniku je konstatovano da „ne postoji neophodna dokumentacija za postavljanje spomen obeležja u Morinju“. Tokom proteklog perioda vlasti su u više navrata pokušavale da uklone spornu spomen-ploču, ali su je uvek čuvali pripadnici VCG.