REVOLT U MORINJU: Miholjski zbor pozvao je na čuvanju svog obraza ali i časnih potomaka
U PETAK 10.oktobra u 15 časova ispred vojnog objekta u Morinju, gde se nalazi sramna ploča na kojoj piše o "velikosrpskoj agresiji na Hrvatsku tokom devedesetih" biće održan protesni skup u organizaciji Udruženja boraca ratova 1990. Crne Gore, Miholjskog zbora, uz podršku Srpskog nacionalnog sveta, Matice Boke i drugih patriotskih organizacija.
Miholjski zbor pozvao je na čuvanju svog obraza ali i časnih potomaka, srpskih junaka.
-Na protestu koji smo prijavili, doći će i porodice naše stradale braće u Lori i braća sa kojima smo zajedno vodili borbu za naše svetinje iz Nikšića ,Podgorice i drugih gradova. Ne brukajmo se nego pokažimo da se ovo pitanje tiče svih nas i da smo obavezni da se tog dana pojavimo u Morinju. Niko to drugi neće uraditi umesto nas. Nećemo prihvatiti da u Zaostru hapse, u Beranama proganjaju našeg blagorodnog vladiku Metodija i sveštenstvo, dok ovde u Boki ponizno ljube skute hrvatskim ministrima i na poklon im predaju domove kulture, brodove, zemlju i na kraju obraz svakog Srbina u Crnoj Gori . Ustaćemo u zaštitu Ustava i zakona, jer oni ili važe za sve jednako ili ih nema. Ukoliko je ovo drugo u pitanju i zakona nema, to se zove anarhija, a u njoj naša obaveza je da zaštitimo elementarnu pravdu, poručiči su iz Miholjskog zbora.
Ogorčenje borca dodatno je povećao dolazak hrvotskog diplomate Gordana Grlića Radmana koji je sa Ervinom Ibrahimovićem došao u Morinj i sa saradnicima položili venac i zapalili sveće ispod sramne spomen ploče na zidu nekadašnjeg logora u tom mestu u kojem niko od zatočenih Hrvata iz paravojnih formacija nije ubijen niti povređen!
Ploču na ulazu u nekadašnju kasarnu JNA u Morinju, koja je tokom 1991.i 1992.godine bila logor za 292 osobe iz dubrovačke regije, otkrili su 10.oktobra 2022.tadašnji ministri u resoru diplomatije i odbrane. Svetkovini su prisustvovali komšije iz Hrvatske, ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved i ministar vanjskih i evropskih poslova Gordan Grlić Radman. Nekoliko dana nakon što je otkrivena, ovo obeležje je proglašeno nezakonittim. Uprava za inspekcije poslove donela je rešenje za njeno uklanjanje, a celi predmet trebalo je da bude „upućen tužilaštvu na dalje postupanje“. Inspektor iz oblasti kulturnih dobara i kulturne baštine je 12.oktobra na tom mestu sačinio službenu zabelešku, a zatim izvršio nadzor u Opštini Kotor. U zapisniku je konstatovano da „ne postoji neophodna dokumentacija za postavljanje spomen obeležja u Morinju“. Tokom proteklog perioda vlasti su u više navrata pokušavale da uklone spornu spomen-ploču, ali su je uvek čuvali pripadnici VCG.
HRVATSKA DOBILA OPOMENU IZ EU: Imaju rok od dva meseca, inače idu na Evropski sud pravde
HRVATSKA je u oktobarskom paketu postupaka zbog povrede prava Evropske unije dobila jedno obrazloženo mišljenje i jednu službenu opomenu, piše hrvatski Indeks.
08. 10. 2025. u 14:28
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"ETO ME BRZO KOD TEBE, STARI MOJ" Halidova žena teško podnela vest o smrti pevača
SEJDA Bešlić teško je podnela smrt svog životnog saputnika Halida Bešlića, koji je premunuo u 72. godini života u Sarajevu. Kada su joj saopštili da je pevač preminuo, tužnim rečima je prokomnetarisala "Eto mene brzo kod tebe, stari moj", piše Kurir. Njene reči kidaju srce i dušu.
08. 10. 2025. u 07:47
Komentari (0)