DVE SESTRE PRONAĐENE MRTVE U SNEGU: Velika tragedija u Crnoj Gori
DVE starije žene pronađene su mrtve u snegu u selu Barice u opštini Bijelo Polje u Crnoj Gori.
Naložena je obdukcija, nije bilo tragova nasilja.
U pitanju su dve sestre, a pronađene su blizu kuće u kojoj nisu imale ni struju ni vodu.
Uzrok smrti je verovatno smrzavanje.
