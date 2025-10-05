Crna Gora

DVE SESTRE PRONAĐENE MRTVE U SNEGU: Velika tragedija u Crnoj Gori

В.Н.

05. 10. 2025. u 19:28

DVE starije žene pronađene su mrtve u snegu u selu Barice u opštini Bijelo Polje u Crnoj Gori.

ДВЕ СЕСТРЕ ПРОНАЂЕНЕ МРТВЕ У СНЕГУ: Велика трагедија у Црној Гори

Foto: S. Đ.

Naložena je obdukcija, nije bilo tragova nasilja.

U pitanju su dve sestre, a pronađene su blizu kuće u kojoj nisu imale ni struju ni vodu.

Uzrok smrti je verovatno smrzavanje.

(Alo)

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

UHAPŠEN MUŠKARAC: Pronađena zolja i 767 komada municije
Crna Gora

0 0

UHAPŠEN MUŠKARAC: Pronađena zolja i 767 komada municije

SLUŽBENICI Odeljenja bezbednosti Podgorica danas su, po naredbi suda, izvršili pretres kuće i drugih prostorija koje koristi G.S. (30) iz Podgorice, u kojima su pronašli oružje, municiju, eksplozivna sredstva i marihuanu, nakon čega je muškarac uhapšen, saopštila je danas Uprava crnogorske policije.

05. 10. 2025. u 17:41

Politika
Tenis
Fudbal