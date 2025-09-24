Crna Gora

NOVI DETALJI DVOSTRUKOG UBISTVA NA CETINJU: Tela škaljaraca pronađena u autu pored puta, poznato ko je likvidiran

Новости онлине

24. 09. 2025. u 16:48

DVE osobe ubijene su na Cetinju, navodno u nastavku obračuna kriminalnih klanova.

НОВИ ДЕТАЉИ ДВОСТРУКОГ УБИСТВА НА ЦЕТИЊУ: Тела шкаљараца пронађена у ауту поред пута, познато ко је ликвидиран

Foto: D. Milovanović

"Vijestima" je iz više izvora rečeno da su likvidirani S.B. i A.I. navodni pripadnici škaljarskog klana.

Prema jednom od izvora, oni su ubijeni u selu Ugnji.

Kako je saopšteno iz policije, Belada i Ivanović su pronađeni oko 15.45 mrtvi u automobilu koji je bio parkiran na makadamskom proširenju lokalnog puta, na oko 250 metara od puta Cetinje - Budva.

Policija intenzivno radi na rasvjetljavanju ovog krivičnog dela. Svi raspoloživi kapaciteti Uprave policije – Sektora za borbu protiv kriminala, uz podršku Specijalne jedinice policije i Posebne jedinice policije stavljeni su na raspolaganje Regionalnom centru bezbednosti 'Centar'. Upostavljena je blokada užeg i šireg lica mesta.

O događaju je obavešten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji rukovodi uviđajem po čijem nalogu će se preduzimati dalje policijske mere i radnje.

Uprava policije će o rezultatima blagovremeno obaveštavati javnost - navodi se u saopštenju policije.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

KOLEKTOR KLJUČ ZA ZATVARANJE POGLAVLJA 27: Tomas Vajs upozorio Crnogorce na kočnice na putu ka EU, prozvao lidera DNP
Crna Gora

0 1

KOLEKTOR KLJUČ ZA ZATVARANJE POGLAVLJA 27: Tomas Vajs upozorio Crnogorce na kočnice na putu ka EU, prozvao lidera DNP

PREDSEDAVAJUĆI Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Tomas Vajs poručio je da Crna Gora neće moći da zatvori poglavlje 27 (životna sredina) u pregovorima sa Evropskom unijom bez izgrdnje postrojenja za preradu otpadnih voda u Podgorici, naglašavajući da bi eventualna obustava tog projekta ozbiljno ugrozila evropski put zemlje, na šta je upozorio i lidera DNP Milana Kneževića.

22. 09. 2025. u 05:00V.K.

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)