NOVI DETALJI DVOSTRUKOG UBISTVA NA CETINJU: Tela škaljaraca pronađena u autu pored puta, poznato ko je likvidiran

DVE osobe ubijene su na Cetinju, navodno u nastavku obračuna kriminalnih klanova.

Foto: D. Milovanović

"Vijestima" je iz više izvora rečeno da su likvidirani S.B. i A.I. navodni pripadnici škaljarskog klana.

Prema jednom od izvora, oni su ubijeni u selu Ugnji.

Kako je saopšteno iz policije, Belada i Ivanović su pronađeni oko 15.45 mrtvi u automobilu koji je bio parkiran na makadamskom proširenju lokalnog puta, na oko 250 metara od puta Cetinje - Budva.

Policija intenzivno radi na rasvjetljavanju ovog krivičnog dela. Svi raspoloživi kapaciteti Uprave policije – Sektora za borbu protiv kriminala, uz podršku Specijalne jedinice policije i Posebne jedinice policije stavljeni su na raspolaganje Regionalnom centru bezbednosti 'Centar'. Upostavljena je blokada užeg i šireg lica mesta.

O događaju je obavešten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji rukovodi uviđajem po čijem nalogu će se preduzimati dalje policijske mere i radnje.

Uprava policije će o rezultatima blagovremeno obaveštavati javnost - navodi se u saopštenju policije.