SLUČAJ "AERODROMI" DOBIO EPILOG: Izrečena presuda Dušku Kneževiću

U VIŠEM sudu u Podgorici izrečena je danas oslobađajuća presuda za vlasnika "Atlas grupe" Duška Kneževića u slučaju predmeta "Aerodromi".

Foto: V. Danilov

Specijalno državno tužilaštvo u vreme dok je tom institucijom rukovodio GST Milivoje Katnić podiglo je nekoliko optužnica protiv vlasnika "Atlas grupe" Duška Kneževića.

Okrivljeni su, prema optužnici tadašnje specijalne tužiteljke Lidije Vukčević, bili pod optužbom da su oštetili "Aerodrome Crne Gore" za tri miliona evra. Bivši vlasnik "Atlas grupe" Duško Knežević oslobođen je optužbi u predmetu "Aerodromi".

Presudu je danas izrekao sudija Višeg suda u Podgorici Nenad Vujanović.

Optužbi su osim Kneževića oslobođeni i nekadašnji direktori "Atlas banke" Marko Nikolić i Dijana Zečević, kojima se optužnicom Specijalnog državnog tužilaštva iz 2019. godine stavljalo na teret da su naneli štetu Aerodromima Crne Gore od tri miliona evra.

Nakon promena u SDT-u, optužnicu je zastupao specijalni tužilac Zoran Vučinić, koji je u završnoj reči ostao kod navoda optužnice.

Advokat Dušan Radosavljević ocenio je ranije da optužbe protiv okrivljenog Kneževića nisu postojale te da "optužnica nikada nije smela ni biti podignuta".

- Ostalo je nejasno šta je ovde krivično delo i kako su "Aerodromi" oštećeni. Uobičajeno bankarsko poslovanje je predstavljeno kao krivično delo. Nema dokaza da je "Atlas banka" pribavila imovinsku korist. Ovo je nesumnjivo politički montiran proces da se uruši Duško Knežević - rekao je Radosavljević tokom završnih reči.

I advokatica Andrijana Razić, branilac Kneževića, ocenila je da je u optužnici "promašena pravna kvalifikacija".

Knežević se od 30. aprila 2024. nalazi u pritvoru Spuža nakon što je izručen iz Velike Britanije.