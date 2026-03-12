"UZEO JE JASTOGA, PA BIFTEK, A TRI EVRA U DŽEPU"! Čileanac otkrio kako je Novak Đoković sahranjivao drugove

NOVAK Đoković je najveći sportista svih vremena, a da bi došao do tog oreola morao je da prođe pakao!

FOTO: Tanjug/AP/Andy Wong

Sada je sve otkrio, bivši čileanski teniser Paul Kapdevil koji je podelio dirljivu priču o mladom Noletu.

Naime, dok su kao početnici večerali u Nemačkoj, Novak je, uprkos tome što je bio bez dinara, naručio najskuplja jela, tvrdeći da će postati najbolji u istoriji.

- Sećam se da smo izašli da jedemo jednom, a on je imao samo tri evra u džepu. Seli smo u restoran u Nemačkoj i rekao mi je "Paul, ja častim. Da li znaš da ću biti svetski broj jedan? Biću zvezda - izjavio je Južnoamerikanac prilikom gostovanja u TV emisiji "En Cancha".

Kapdevil je nastavio da iznosi zanimljive stvari.

- Počeli smo da naručujemo. On je uzeo jastoga, pa biftek. Pitao me je da li želim vino. "Pričaš sa prvim reketom sveta, oboriću sve rekorde". Račun je stigao – 300 evra! Pitao sam ga kako će da plati, rekao je da ne brinem. Nekako je uspeo, iako kod sebe nije imao ništa.

Na kraju je Čileanac poentirao. Naime, posle večere kada su stigli u hotel, Novak se okrenuo ka svom prijatelju i izdvojio glavni razlog svog budućeg uspeha.

- Znaš šta, Paul? Da li znaš zašto ću srušiti svaki rekord i biti najbolji? Jer sam radio stvari koje ti nisi. Morao sam da sahranjujem drugare iz škole tokom rata. Znam kako je podići se iz nemaštine, vi momci to niste iskusili. To me je učinilo veoma snažnim - prepričao je 42-godišnjak iz Santijaga večeru koju će pamtiti zauvek.

Ostalo je istorija, Novak Đoković je postao najveći svih vremena!

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu