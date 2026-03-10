ŽESTOKE OPTUŽBE NA RAČUN ĐUKANOVIĆA: "Milo stoji iza ubistva ministra Bulatovića"

POSLANIK Demokrata iz Bara Momčilo Leković pozvao je danas nadležne državne organe da ispitaju navode koje je izneo bivši šef Odeljenja za krvne delikte beogradske policije Žarko Popović, a koji se odnose na ubistvo nekadašnjeg saveznog ministra odbrane Pavla Bulatovića.

Popović je, gostujući u emisiji beogradske B92 „Teorija zavere“, izneo tvrdnje da je ubistvo Bulatovića, koje se dogodilo 2000. godine u Beogradu, naručeno iz Crne Gore, te da iza tog zločina, prema njegovim rečima, stoji bivši predsednik i premijer Crne Gore Milo Đukanović.

- S obzirom na ozbiljnost iznetih tvrdnji, očekujem da nadležni državni organi, pre svega tužilaštvo i druge institucije zadužene za sprovođenje zakona, provere ove navode, ispitaju izrečene tvrdnje, saslušaju osobe koje raspolažu saznanjima i, ukoliko za to postoje osnovi, pokrenu odgovarajuće postupke kako bi se utvrdila puna istina o ovom slučaju - naveo je Leković.

Reč je o izuzetno teškim optužbama koje se odnose na jedan od najpoznatijih neriešenih političkih atentata u novijoj istoriji regiona. Ubistvo Pavla Bulatovića, koji je u vreme atentata obavljao funkciju ministra odbrane Savezne Republike Jugoslavije, do danas nije dobilo sudski epilog.

Upravo zbog toga, kako se sve češće ističe u javnosti, neophodno je da nadležne institucije preispitaju sve nove navode i utvrde da li postoje elementi koji bi mogli dovesti do rasvetljavanja ovog slučaja, piše podgorički portal Borba.