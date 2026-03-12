GORI AMERIČKI NOSAČ AVIONA: Hitno se oglasila Centralna komanda SAD

DANAS je na američkom nosaču aviona USS Gerald R. Ford (CVN-78) izbio požar, koji je u međuvremenu ugašen.

Foto: Profimedia

Dva mornara su lakše povređena, a brod, prema početnim informacijama, ostaje u potpunosti operativan.

Regionalni centar za održavanje Komande pomorskih sistema se sprema da pruži podršku floti.

Zvanična potvrda incidenta

Centralna komanda SAD (CENTCOM) objavila je u saopštenju na društvenoj mreži X.

Statement on USS Gerald R. Ford from U.S. 5th Fleet: https://t.co/5Q6ZPovuBy — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 12, 2026

- Požar je izbio 12. marta u glavnom brodskom kupatilu na USS Gerald R. Ford (CVN 78). Uzrok nije povezan sa borbom i požar je lokalizovan. Nema oštećenja na pogonskom sistemu, a nosač aviona ostaje u potpunosti operativan. Dva mornara primaju medicinsku pomoć zbog povreda koje nisu opasne po život i u stabilnom su stanju. Više informacija biće objavljeno kada budu dostupne - navodi se u saopštenju.

Misija u Crvenom moru

Prema podacima o praćenju brodova, Ford od srede deluje u severnom Crvenom moru kod obale saudijskog grada Al Vadž.

Nosač aviona i njegova tri prateća broda - razarači USS Mahan (DDG-72), USS Bainbridge (DDG-96) i USS Winston S. Churchill (DDG-81) - prošli su kroz Suecki kanal prošle nedelje.

Udarna grupa nosača aviona Ford učestvuje u operaciji Epic Fury, američko-izraelskoj vojnoj kampanji protiv Irana koja je sada u drugoj nedelji.

(Indeks.hr)

BONUS VIDEO:

TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja

Uskoro opširnije