GORI AMERIČKI NOSAČ AVIONA: Hitno se oglasila Centralna komanda SAD
DANAS je na američkom nosaču aviona USS Gerald R. Ford (CVN-78) izbio požar, koji je u međuvremenu ugašen.
Dva mornara su lakše povređena, a brod, prema početnim informacijama, ostaje u potpunosti operativan.
Regionalni centar za održavanje Komande pomorskih sistema se sprema da pruži podršku floti.
Zvanična potvrda incidenta
Centralna komanda SAD (CENTCOM) objavila je u saopštenju na društvenoj mreži X.
- Požar je izbio 12. marta u glavnom brodskom kupatilu na USS Gerald R. Ford (CVN 78). Uzrok nije povezan sa borbom i požar je lokalizovan. Nema oštećenja na pogonskom sistemu, a nosač aviona ostaje u potpunosti operativan. Dva mornara primaju medicinsku pomoć zbog povreda koje nisu opasne po život i u stabilnom su stanju. Više informacija biće objavljeno kada budu dostupne - navodi se u saopštenju.
Misija u Crvenom moru
Prema podacima o praćenju brodova, Ford od srede deluje u severnom Crvenom moru kod obale saudijskog grada Al Vadž.
Nosač aviona i njegova tri prateća broda - razarači USS Mahan (DDG-72), USS Bainbridge (DDG-96) i USS Winston S. Churchill (DDG-81) - prošli su kroz Suecki kanal prošle nedelje.
Udarna grupa nosača aviona Ford učestvuje u operaciji Epic Fury, američko-izraelskoj vojnoj kampanji protiv Irana koja je sada u drugoj nedelji.
(Indeks.hr)
