NOVO MOĆNO ORUŽJE NA SRPSKIM MIGOVIMA UZBURKALO SVETSKU JAVNOST: Šta je CM-400 i koliki je domet ovih raketa?

12. 03. 2026. u 17:08

DOMAĆA, regionalna i svetska stručna javnost danima se bave novom dalekometnom raketom Vojske Srbije vazduh-zemlja CM-400, koje nose avioni mig-29. Fotografija sa novim raketama objavljenja je 9. marta na vojnom forumu "MyCity Military" i to je prvo javno prikazivanje jednog od najmoćnijih borbenih sistema VS.

Foto: Iks Printksrin

Prvi korisnik rakete CM-400 je Ratno vazduhoplovstvo Narodnooslobodilačke armije Kine, prvi strani korisnik Ratno vazduhoplovstvo Pakistana, a drugi strani i prvi evropski korisnik Ratno vazduhoplovstvo Vojske Srbije.

Na fotografiji koja je objavljena vidi se avion mig-29 sa evidencijskim brojem 18205, sa dve rakete CM-400 AKG na podkrilnim nosačima. Avion pripada 101. lovačkoj avijacijskoj eskadrili 204. vazduhoplovne brigade koja je stacionirana na vojnom aerodromu "Pukovnik pilot Milenko Pavlović" u Batajnici.

Vojni analitičari iz Evrope i Azije primetili su da srpski mig-29 ima pilone za kačenje kineskog naoružanja tipa WZHK-1.

Militari voč: Vojska Srbije prva u Evropi nabavila hipersonične balističke rakete

Američki specijalizovani portal "Militari voč" objavio je da je Vojska Srbije prva oružana sila u Evropi koja je nabavila hipersonične balističke rakete.

Foto: Printksrin/Militari voč

U tekstu pod nazivom "Prve hipersonične balističke rakete u Evropi: Srpski lovci MiG-29 integrisali kinesko naoružanje za revolucionarno povećanje vatrene moći", brzina rakete, koja može preći 6 maha, čini srpske MiG-29 prvim lovcima u Evropi sa hipersoničnim udarnim sposobnostima, što značajno menja ranije veoma ograničene udarne mogućnosti ovih aviona.

Piloni su poznati po lakoj instalaciji na različitim tipovima bez prepravki na samoj letelici, a raketa, u našem slučaju CM-400 AKG lansira se bežično preko tableta.

Kako su tablet i pilon međusobno udaljeni nekoliko metara, niko ne može da otkrije i ometa signal za lansiranje, piše RTS.

Indija i Pakistan

Kako piše ugledni vojni portal ArmyRecognition, rakete CM-400 AKG korišćene su u sukobima Indije i Pakistana 2025. godine. Tada je navodno, raketa CM-400 AKG uništila indijski sistem protivvazduhoplovne odbrane S-400 na velikoj udaljenosti. Indija je demantovala tu informaciju.

Podaci uglednog Stokholmskog instituta za istraživanje mira SIPRI govore da je Pakistan poručio 100 raketa CM-400 AKG 2010. godine i da su one isporučene 2019. godine.

Iako se u medijima u regionu navodi da su projektili CM-400 "ubice nosača aviona", treba reći da je Pakistan kupio i posebnu protivbrodsku verziju rakete oznake CM-401 i to 30 komada. Prema podacima SIPRI rakete su naručene 2021, a isporučene 2023. godine.

ArmyRecognition dalje piše da CM-400 AKG ima domet od 100 do 240 kilometara i tako avion može da gađa udaljeni cilj bez opasnosti da uđe u domet neprijateljske protivvazduhoplovne odbrane.

Foto Vojska Srbije

Na vojnim forumima se navodi da raketa može imati domet i do 400 kilometara, ali uz opasku da je Kina za izvoz najverovatnije opredelila kraći domet od 240 ili 250 kilometara.

Domet omogućava avionu koji lansira CM-400 AKG da dejstvuje daleko od zahvata protivvazduhoplovne odbrane. Realno, osim ruskog S-400 nijedan sistem PVO nije sposoban da obori avion koji bi lansirao raketu domet 240 kilometara.

Otporna na ometanja

Pored dometa, druga prednost CM-400 AKG je navođenje. Kako navode stručni mediji u svetu, u početnoj fazi leta raketa se prema cilju navodi kombinacijom inercijalne i satelitske navigacije, dok se u završnoj fazi uključuju TV kamera, infracrveni senzor i pasivno navođenje.

Stručni mediji posebno ističu inercijalno navođenje kao veliku prednost, jer ne zavisi od satelita i ne može da bude predmet ometanja. Raketa se navodi na osnovu položaja u prostoru i u odnosu na nebeska tela.

Takođe, pilot posle lansiranja rakete ne mora da je isprati do pogotka već se vrlo brzo "okreće" kako ne bi ušao u domet neprijateljske protivvazduhoplovne odbrane.

Foto Tanjug/AP

Kineska raketa može da nosi dve vrste bojevih glava, rasprskavajuću od 150 kilograma i probojnu težine  200 kilograma. Potencijalni ciljevi za ovu raketu su važni vojni utvrđeni i neutvrđeni objekti, podzemni bunkeri i vazduhoplovi u betonskim skloništima.

Raketa bi mogla da probije najmanje jedan metar armiranog betona ili probije četiri betonske ploče debljine 20 centimetara – odnosno uništi četvorospratnu ili petospratnu zgradu.

Vojska Srbije nije potvrdila ali ni demantovala da poseduje raketu vazduh-zemlja velikog dometa CM-400 AKG.

Avion mig-29 Vojske Srbije stručni mediji u svetu ocenjuju kao prilagodljivu platformu, jer je, iako potiče iz vremena Hladnog rata, doživeo modernizaciju od lovca presretača s kraja osamdesetih godina, do višenamenskog borbenog aviona koji lansira precizno oružje poslednje generacije, kao što su nove kineske rakete.

(RTS)

