NOVO MOĆNO ORUŽJE NA SRPSKIM MIGOVIMA UZBURKALO SVETSKU JAVNOST: Šta je CM-400 i koliki je domet ovih raketa?
DOMAĆA, regionalna i svetska stručna javnost danima se bave novom dalekometnom raketom Vojske Srbije vazduh-zemlja CM-400, koje nose avioni mig-29. Fotografija sa novim raketama objavljenja je 9. marta na vojnom forumu "MyCity Military" i to je prvo javno prikazivanje jednog od najmoćnijih borbenih sistema VS.
Prvi korisnik rakete CM-400 je Ratno vazduhoplovstvo Narodnooslobodilačke armije Kine, prvi strani korisnik Ratno vazduhoplovstvo Pakistana, a drugi strani i prvi evropski korisnik Ratno vazduhoplovstvo Vojske Srbije.
Na fotografiji koja je objavljena vidi se avion mig-29 sa evidencijskim brojem 18205, sa dve rakete CM-400 AKG na podkrilnim nosačima. Avion pripada 101. lovačkoj avijacijskoj eskadrili 204. vazduhoplovne brigade koja je stacionirana na vojnom aerodromu "Pukovnik pilot Milenko Pavlović" u Batajnici.
Vojni analitičari iz Evrope i Azije primetili su da srpski mig-29 ima pilone za kačenje kineskog naoružanja tipa WZHK-1.
Militari voč: Vojska Srbije prva u Evropi nabavila hipersonične balističke rakete
Američki specijalizovani portal "Militari voč" objavio je da je Vojska Srbije prva oružana sila u Evropi koja je nabavila hipersonične balističke rakete.
U tekstu pod nazivom "Prve hipersonične balističke rakete u Evropi: Srpski lovci MiG-29 integrisali kinesko naoružanje za revolucionarno povećanje vatrene moći", brzina rakete, koja može preći 6 maha, čini srpske MiG-29 prvim lovcima u Evropi sa hipersoničnim udarnim sposobnostima, što značajno menja ranije veoma ograničene udarne mogućnosti ovih aviona.
Piloni su poznati po lakoj instalaciji na različitim tipovima bez prepravki na samoj letelici, a raketa, u našem slučaju CM-400 AKG lansira se bežično preko tableta.
Kako su tablet i pilon međusobno udaljeni nekoliko metara, niko ne može da otkrije i ometa signal za lansiranje, piše RTS.
Indija i Pakistan
Kako piše ugledni vojni portal ArmyRecognition, rakete CM-400 AKG korišćene su u sukobima Indije i Pakistana 2025. godine. Tada je navodno, raketa CM-400 AKG uništila indijski sistem protivvazduhoplovne odbrane S-400 na velikoj udaljenosti. Indija je demantovala tu informaciju.
Podaci uglednog Stokholmskog instituta za istraživanje mira SIPRI govore da je Pakistan poručio 100 raketa CM-400 AKG 2010. godine i da su one isporučene 2019. godine.
Iako se u medijima u regionu navodi da su projektili CM-400 "ubice nosača aviona", treba reći da je Pakistan kupio i posebnu protivbrodsku verziju rakete oznake CM-401 i to 30 komada. Prema podacima SIPRI rakete su naručene 2021, a isporučene 2023. godine.
ArmyRecognition dalje piše da CM-400 AKG ima domet od 100 do 240 kilometara i tako avion može da gađa udaljeni cilj bez opasnosti da uđe u domet neprijateljske protivvazduhoplovne odbrane.
Na vojnim forumima se navodi da raketa može imati domet i do 400 kilometara, ali uz opasku da je Kina za izvoz najverovatnije opredelila kraći domet od 240 ili 250 kilometara.
Domet omogućava avionu koji lansira CM-400 AKG da dejstvuje daleko od zahvata protivvazduhoplovne odbrane. Realno, osim ruskog S-400 nijedan sistem PVO nije sposoban da obori avion koji bi lansirao raketu domet 240 kilometara.
Otporna na ometanja
Pored dometa, druga prednost CM-400 AKG je navođenje. Kako navode stručni mediji u svetu, u početnoj fazi leta raketa se prema cilju navodi kombinacijom inercijalne i satelitske navigacije, dok se u završnoj fazi uključuju TV kamera, infracrveni senzor i pasivno navođenje.
Stručni mediji posebno ističu inercijalno navođenje kao veliku prednost, jer ne zavisi od satelita i ne može da bude predmet ometanja. Raketa se navodi na osnovu položaja u prostoru i u odnosu na nebeska tela.
Takođe, pilot posle lansiranja rakete ne mora da je isprati do pogotka već se vrlo brzo "okreće" kako ne bi ušao u domet neprijateljske protivvazduhoplovne odbrane.
Kineska raketa može da nosi dve vrste bojevih glava, rasprskavajuću od 150 kilograma i probojnu težine 200 kilograma. Potencijalni ciljevi za ovu raketu su važni vojni utvrđeni i neutvrđeni objekti, podzemni bunkeri i vazduhoplovi u betonskim skloništima.
Raketa bi mogla da probije najmanje jedan metar armiranog betona ili probije četiri betonske ploče debljine 20 centimetara – odnosno uništi četvorospratnu ili petospratnu zgradu.
Vojska Srbije nije potvrdila ali ni demantovala da poseduje raketu vazduh-zemlja velikog dometa CM-400 AKG.
Avion mig-29 Vojske Srbije stručni mediji u svetu ocenjuju kao prilagodljivu platformu, jer je, iako potiče iz vremena Hladnog rata, doživeo modernizaciju od lovca presretača s kraja osamdesetih godina, do višenamenskog borbenog aviona koji lansira precizno oružje poslednje generacije, kao što su nove kineske rakete.
(RTS)
Preporučujemo
VUČIĆ IZNEO CRNE PROGNOZE ZA SVET: Ljudi budite mirni! Mi ćemo Srbiju da sačuvamo i ostavimo u miru, drugi neka sada ratuju
12. 03. 2026. u 21:01 >> 22:45
NA GRANIČNOM PRELAZU BADOVINCI: Sprečen pokušaj krijumčarenja četiri raketna bacača
12. 03. 2026. u 22:43
HRVATI "VELIKI I JAKI" ŽALE SE CENTRALI NATO ZBOG SRPSKIH RAKETA: A ne smeta im vojni savez Zagreb-Tirana-Priština
PREMIJER Hrvatske Andrej Plenković rekao je danas, komentarišući to što Vojska Srbije raspolaže novom hipersoničnom kvazibalističkom raketom kineske proizvodnje CM-400, da će "razgovarati sa partnerima u NATO i upozoriti ih na takvo naoružanje".
12. 03. 2026. u 19:25
GORI AMERIČKI NOSAČ AVIONA: Hitno se oglasila Centralna komanda SAD
DANAS je na američkom nosaču aviona USS Gerald R. Ford (CVN-78) izbio požar, koji je u međuvremenu ugašen.
12. 03. 2026. u 16:38
"U HRVATSKOJ IRANSKA TERORISTIČKA JAZBINA" Milanović ljut na Izraelca: "Braco, ovo je Zagreb - ne Tel Aviv!"
PREDSEDNIK Hrvatske Zoran Milanović komentarisao je navode izraelskog ambasadora Gerija Korena da se usred Zagreba nalazi teroristička jazbina u iranskoj ambasadi.
11. 03. 2026. u 13:59
Komentari (0)