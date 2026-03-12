RAT na Bliskom istoku ušao u 13. dan. Oko 140 američkih vojnika ranjeno u dosadašnjim ratnim operacijama. Iran počeo s polaganjem mina u Ormuskom moreuzu. FBI upozorio da bi Kalifornija mogla biti na meti iranski dronova. Žestoka razmena vatre između Izraela i Hezbolaha. Iran i Hezbolah prvi put od početka rata koordinisano napali Izrael

Foto Tanjug/AP/profimedia/printskrin JouTube

Vazduhoplovne snage Izraela su upravo saopštile da je pokrenut novi talas udara na Iran.

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su izvele napad na nuklearni centar „Talegan“ u Iranu.

"U okviru serije udara izvedenih poslednjih dana u Teheranu, izraelsko vazduhoplovstvo je, delujući na osnovu preciznih obaveštajnih podataka, pogodilo još jedan objekat iranskog nuklearnog programa", navodi se u saopštenju, prenosi ruska agencija RIA Novosti.

Vojska tvrdi da je Iran koristio ovaj kompleks za „razvoj kritično važnih sposobnosti za izradu nuklearnog oružja“.

Iran lansirao 41. talas operacije "Pravo obećanje 4"

Korpus Islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da je pokrenuo 41. talas operacije "Pravo obećanje 4" protiv ciljeva na teritorijama koje kontroliše Izrael, kao odgovor na američko-izraelske napade na Iran.

Operacija je kodno nazvana "Ka Svetom El-Kudsu" i izvršena je uoči Međunarodnog dana Kudsa, preneo je "Press tv".

Prema IRGC-u, meta su bili američko-cionistički ciljevi u Tel Avivu i okupirani Al Kuds, kao i baze američkih vojnika u regionu.

U operaciji je korišćeno više od 10 teških raketa, uključujući rakete Horamšahr i Kadr sa višestrukim bojevim glavama, rakete Hajbar Šekan sa bojevim glavama od jedne tone, hipersonične rakete Fatah sa bojevim glavama od jedne tone i dronovi.

IDF: Oficir IRGC-a ubijen u izraelskom vazdušnom napadu u Libanu

Član Korpusa Islamske Revolucionarne garde (IRGC), Abu Dar Mohamadi, koji je služio kao komandant raketne jedinice Hezbolaha, ubijen je u izraelskom vazdušnom napadu u južnim predgrađima Bejruta između 10. i 11. marta, saopštila je Izraelska odbrambena vojska (IDF). IDF je naveo da je Mohamadi bio "centralna figura u vojnoj koordinaciji" između Hezbolaha i iranskog režima, preneo je Tajms of Izrael.

Napominje se da je on bio ključan za jačanje vojnih kapaciteta Hezbolaha u oblasti raketa i služio je kao autoritet za strateško oružje te organizacije.

Ruska državna nuklearna korporacija nastavlja izgradnju nuklearne elektrane u Iranu uprkos sukobu

Ruska državna korporacija Rosatom potvrdila je da ostaje u Iranu i nastavlja izgradnju dva nova bloka u nuklearnoj elektrani Bušer uprkos sukobu na Bliskom istoku i evakuaciji dela osoblja.

Izraelska vojska tvrdi: Napali smo iranski nuklearni objekat

Izraelska vojska saopštila je danas da je nedavno izvela napad na iranski nuklearni objekat u blizini Teherana, gde su, prema tvrdnjama vojnih zvaničnika, razvijani "ključni kapaciteti" za izradu nuklearnog oružja.

Lokacija u blizini Teherana, koju je vojska identifikovala kao kompleks Talegan, pogođena je tokom talasa napada koje je izraelsko vazduhoplovstvo izvelo u tom području u proteklih nekoliko dana, prenosi Tajms of Izrael.

🎯STRUCK: The ‘Taleghan’ compound, a site used by the Iranian regime to advance nuclear weapons capabilities.



The compound was used to develop advanced explosives and conduct sensitive experiments as part of the covert ‘AMAD’ project in the 2000s. — Israel Defense Forces (@IDF) March 12, 2026

Više o tome čitajte OVDE.

Aerodrom u Kuvajtu na meti napada

Međunarodni aerodrom u Kuvajtu bio je jutros meta napada više bespilotnih letelica, ali u incidentu nije bilo žrtava, saopštila je Generalna direkcija za civilno vazduhoplovstvo Kuvajta.

Portparol Direkcije Abdulah al Radži izjavio je za kuvajtsku državnu novinsku agenciju KUNA da je napad izazvao materijalnu štetu na pojedinim objektima aerodroma.

On je naveo da je incident rešen u skladu sa planom za vanredne situacije koji se primenjuje od početka aktuelne krize, u punoj koordinaciji sa nadležnim institucijama u zemlji, prenosi Tajms Kuvajt.

Hotel oštećen u napadu na Dubai

Stižu prve slike iz Dubaija gde je noćas oštećen jedan hotel u napadu dronovima. Na fotografijama koje je objavio AP vide se radnici koji procenjuju štetu nastalu na neboderu u kojem je smešten hotel.

Nova uzbuna u Dubaiju

Pretnje Irana usmerene ka bankama i finansijskim centrima povezanim sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom na Bliskom istoku dovele su do evakuacije dela finansijske četvrti u Dubaiju, preneo je danas Skaj njuz.

Prema navodima te medijske kuće, nekoliko banaka i finansijskih kancelarija ispraznilo je zgrade nakon što su zaposleni dobili obaveštenja sa upozorenjem da se evakuišu.

Kako je navedeno, i u Kataru je izdata slična naredba za evakuaciju filijala banke HSBC, koje su nakon toga zatvorene.

Poslednjih dana raste broj zaposlenih u međunarodnim kompanijama, posebno u finansijskom sektoru, koji napuštaju zemlju zajedno sa svojim porodicama, dok se pojedine kancelarije u potpunosti evakuišu.

Mogućnost da finansijski centri postanu mete ukazuje da Iran, pored naftne infrastrukture, razmatra i udare na finansijski sektor kako bi izazvao šire međunarodne poremećaje.

Takva strategija mogla da ima za cilj pritisak na američkog predsednika Donalda Trampa da smanji tenzije ili nastavi pregovore, navodi Skaj njuz.

Raketa pogodila italijansku bazu u Erbilu

Iranska vojska nastavila je sa raketnim udarima na izraelske ciljeve i američke vojne baze na Bliskom istoku. Izrael nastavlja udare po Iranu i Libanu i poručuje da će rat trajati koliko bude potrebno. Predsednik SAD Donald Tramp kaže da će se rat završiti "uskoro" jer "praktično nema više ciljeva".

Neidentifikovani projektil pogodio je kontejnerski brod, 35 nautičkih milja severno od Džebel Alija, velikog lučkog grada u blizini Dubaija, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, saopštilo je danas Udruženje pomorskih trgovinskih operacija Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO).

Pogodak je izazvao mali požar, preneo je Rojters.

❗️🇮🇷⚔️🇺🇲🇮🇱 - BREAKING: An oil tanker was struck by one-way drones at Umm Qasr Port, Basrah, southern Iraq.



Unverified reports emerged tonight of an oil tanker being hit in the northern Persian Gulf, with Iraqi media describing a massive column of flames visible off the Iraqi… pic.twitter.com/Pyj6AiwTMD — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) March 11, 2026

U saopštenju UKMTO navodi se da je potpuna procena štete "otežana zbog mraka", ali da je cela posada bezbedna.

Ovo je šesti napad u dva dana na brodove koji plove u Persijskom zalivu, dok je Iran pojačao napade na tankere za naftu, teretne brodove i snabdevanje energijom u regionu.

Najmanje tri osobe poginule, dete povređeno u izraelskom napadu na grad Aramun

Najmanje tri osobe su poginule, a dete je povređeno u izraelskom napadu na libanski grad Aramun, južno od Bejruta, saopštilo je jutros libansko ministarstvo zdravlja. U saopštenju se navodi da se Aramun nalazi oko 10 kilometara južno od prestonice, prenela je Al Džazira. Prethodno je ministarstvo saopštilo da je najmanje osam osoba poginulo, a da je 31 povređena u još jednom izraelskom napadu na oblast Ramlet al-Baida na obali Bejruta.

Raketa pogodila italijansku bazu u Erbilu

Raketa je tokom noći pogodila italijansku vojnu bazu u Erbilu u regionu Kurdistan u Iraku, ali među italijanskim vojnicima nije bilo žrtava niti povređenih, saopštilo je italijansko Ministarstvo odbrane. To ministarstvo je na društvenoj mreži X navelo da je projektil pogodio bazu, ali da su svi pripadnici italijanskog kontingenta dobro, prenela je Al Džazira. Ministar odbrane Italije Gvido Krozeto ostao je u kontaktu sa višim vojnim komandantima nakon incidenta, dodaje se u saopštenju. Italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani naveo je u posebnoj poruci da su se vojnici tokom napada sklonili u bunker i potvrdio je da su svi bezbedni. Italija u Erbilu ima raspoređeno oko 300 vojnika koji učestvuju u obuci kurdskih snaga bezbednosti.

Projektil pogodio kontejnerski brod kod luke Džebel Ali u UAE

Neidentifikovani projektil pogodio je kontejnerski brod, 35 nautičkih milja severno od Džebel Alija, velikog lučkog grada u blizini Dubaija, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, saopštilo je danas Udruženje pomorskih trgovinskih operacija Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO). Pogodak je izazvao mali požar, preneo je Rojters. U saopštenju UKMTO navodi se da je potpuna procena štete "otežana zbog mraka", ali da je cela posada bezbedna. Ovo je šesti napad u dva dana na brodove koji plove u Persijskom zalivu, dok je Iran pojačao napade na tankere za naftu, teretne brodove i snabdevanje energijom u regionu. Tokom noći, dva strana tankera za prevoz nafte su zapaljena u iračkim vodama nakon iranskog napada. Najmanje jedna osoba je poginula, a 38 članova posade je spaseno sa brodova.

Američki i grčki tankeri pogođeni iranskim morskim dronovima

Dva tankera, u američkom i grčkom vlasništvu, pogođena su najverovatnije iranskim morskim dronovima.

Kako se navodi, ovi tankeri prevozili su iračku naftu i pogođeni su u iračkim teritorijalnim vodama.

NEW: An oil tanker was targeted in territorial waters near Iraq. pic.twitter.com/QE39k4xXnf — Clash Report (@clashreport) March 11, 2026

Kako se navodi, ova dva tankera prevozila su oko 400.000 barela sirove iračke nafte.

Poređenja radi, ekološka katastrofa koja se dogodila zbog potonuća tankera Exxon Valdez uzrokovana je izlivanjem 260.000 barela, zbog čega bi ovo mogla da bude najveća nesreća tog tipa u istoriji ako dođe do izlivanja nafte iz oba tankera.

Tanker Tracker navodi da je pogođenim tankerima odmah u pomoć priteklo više plovila za potragu i spasavanje.

If anyone else needs further convincing, the two tankers are now surrounded by several tuggies and SAR (Search And Rescue) vessels.



See for yourselves: https://t.co/phlXRKUpPb pic.twitter.com/mqBZi5sFgR — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) March 11, 2026

U ovim trenucima nije poznato da li ima žrtava na pogođenim tankerima. Nezvanično, pominje se jedna mrtva osoba i više desetina spasenih.

Veliki požar u skladištu goriva u Bahreinu posle iranskog napada

Veliki požar izbio je u rezervoaru za gorivo u Bahreinu nakon iranskog napada, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje. Kako je prenela Al džazira, resorno ministarstvo je objavilo i snimak incidenta. Bahrein je domaćin Pete flote američke mornarice, a ta zemlja je, prema navodima vlasti, česta meta napada usred rata Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana.

Tri člana posade nestala nakon napada na tajlandski brod u Ormuskom moreuzu

Tajlandska brodarska kompanija saopštila je da se veruje da su tri člana posade broda "Majuri Nari", koji plovi pod zastavom Tajlanda, nestala nakon napada u Ormuskom moreuzu. Prema navodima kompanije, pretpostavlja se da su članovi posade zarobljeni u mašinskom prostoru broda, prenela je Al džazira. Odgovornost za napad ranije je preuzeo Korpus islamske revolucionarne garde iz Irana (IRGC), navodeći da je brod ignorisao "upozorenja".

Eksplozije kod Basre: Pogođena dva strana tankera, jedna osoba poginula

Dva strana tankera pogođena su eksplozijama u blizini luke Um Kasr u iračkom gradu Basri, pri čemu je poginula jedna osoba, saopštile su vlasti. Rukovodilac Generalne kompanije za iračke luke rekao je da je spaseno 38 članova posade sa brodova, dok je jedna osoba poginula, preneo je BBC. Prema podacima sa veb-sajtova za praćenje brodova, dva tankera za koja se sumnja da su napadnuta nalaze se okružena spasilačkim čamcima. Uzrok eksplozija za sada nije zvanično potvrđen. Prva istraga iračkih bezbednosnih zvaničnika ukazuje da su čamci natovareni eksplozivom iz Irana pogodili tankere, preneli su Rojters i CNN. Britanski pomorski posmatrač saopštio je da je dobio slične izveštaje, dok je iračka Državna organizacija za marketing nafte izrazila "duboko žaljenje" zbog nesreće. Zbog događaja su obustavljene operacije na svim terminalima u luci, navode vlasti.

Iran negira Trampove tvrdnje da planira pokušaj atentata na njega

Iranski ambasador u Rusiji Kazem Džalali negirao je danas tvrdnju predsednika SAD Donalda Trampa da Teheran planira pokušaj atentata na njega. „Islamska Republika Iran nije pokušala atentat na američkog predsednika i traži njegovo kažnjavanje na međunarodnim sudovima“, rekao je iranski ambasador, prenosi RIA Novosti. Prema njegovim rečima, američke obaveštajne agencije takođe nisu potvrdile takve izjave predsednika SAD. „Tramp je pokušao da poveća svoju popularnost davanjem takvih izjava tokom predizbornog perioda“, rekao je iranski ambasador. On je dodao da je ubistvo vrhovnog vođe Irana ajatolaha Alija Hamneija u prvim američkim napadima na Iran postalo destabilizujući faktor, čije je posledice teško predvideti. Tramp je, u intervjuu za ABC News početkom marta, tvrdio da je iransko rukovodstvo navodno dva puta pokušalo da ga eliminiše. SAD i Izrael su 28. februara počeli da napadaju mete u Iranu, uključujući Teheran, uzrokujući štetu i civilne žrtve. Iran izvodi udare na izraelskoj teritoriji, kao i na američke vojne objekte na Bliskom istoku.

BONUS VIDEO

Uskoro opširnije