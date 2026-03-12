VEĆINA OPSTAJE I U NOVOM HAOSU: Šta bi mogla da donese odluka poslanika DPS o bojkotu odbora, pa i same Skupštine

OSTAVKE koje su poslanici DPS podneli u skupštinskim odborima otvorile su pitanje da li će ključni zakoni oko evropskih integracija i dalje dobiti široku podršku u parlamentu, i da li novonastala situacija može pomoći da makar neka od identitetskih pitanja dobiju "zeleno svetlo" Skupštine Crne Gore.

V.K.

Dilema je aktuelizovana nakon što je poslanik Pokreta Evropa sad Miodrag Laković napustio poslanički klub te partije, kao i nakon izlaska Demokratske narodne partije iz vladajuće koalicije. Broj poslanika koji čine većinu ne prelazi 49, dok je donedavno bio 53.

- Napuštanje PES-a od strane "spavača" Lakovića mora voditi jačanju vladajuće koalicije. On je više zastupao interese opozicije u okviru vlasti, nego što je vodio računa o programu sopstvene, nekadašnje stranke. Oslobađanje od takve vrste "remetilačkih faktora" može značajno doprineti relaksaciji odnosa između koalicionih činilaca i parlamentarne većine - ocenjuje za "Večernje novosti" analitičar Boško Vukićević i dodaje da takva opuštenija atmosfera favorizuje pronalaženje dogovora i oko onih pitanja koja opterećuju crnogorsko društvo, a čije bi rešavanje stvorilo uslove za opštenarodno pomirenje.

Neka od tih pitanja, podseća Vukićević, koja se prvenstveno moraju rešavati u okviru vladajuće većine jesu institut dvojnog državljanstva, povratak srpskog jezika kao službenog, crnogorske trobojke kao narodne zastave i Njegoševe kapele na Lovćenu.

- Od krucijalnog je značaja za vladajuću većinu da makar jedno od tih pitanja, recimo povratak trobojke, bude pravedno rešeno pre redovnih parlamentarnih izbora naredne godine. Time bi i ponovni uspeh demokratskih i pomiriteljskih snaga na tim izborima bio zagarantovan, smatra Vukićević.

Bojkot poklon vlastima AKO opozicija nije spremna za vaninstitucionalnu borbu, proteste, i ako lideri nisu spremni na ličnu žrtvu, progon, hapšenja, zatvor, lažna suđenja, onda je bojkot parlamenta najveći poklon vlastima. DF je bio školski primer opozicionog odgovora na DPS mafijaški režim. DPS je sastavljen od mekušaca koji su spremni samo na privilegije i lepi život, ocenio je lider Pokreta za promene Nebojša Medojević.

Iz DPS-a su u međuvremenu najavili radikalizaciju svog nezadovoljstva, pa su juče na skupštinskom kolegijumu poručili da će čak i fizički blokirati usvajanje zakona koji su kraće od 15 dana u parlamentarnoj proceduri. Ako se bunt političkih saboraca Mila Đukanovića ostvari to bi moglo da dovede u pitanje usvajanje zakona koji se donose konsenzusom a trasiraju put Crne Gore ka EU. Čašu žuči kod opozicionara prelilo je saznanje da će za kratko vreme biti raspravljano o 22 zakona o kojima će se glasati već danas.