PORODICE UBIJENIH NA CETINJU RAZGOVARALE SA SPAJIĆEM: Zločini bez odgovora

DVA sata trajao je razgovor predstavnika porodica žrtava dva masakra na Cetinju u kojima je ubijeno 23 ljudi, sa predsednikom Vlade Crne Gore Milojkom Spajićem. Konačni dogovor nije postignut, pa se blokade magistrale prema Podgorici na Kruševom ždrijelu započete još u februaru - nastavljaju.

V.K.

Novi sastanak je zakazan za 15 dana. Porodice žrtava traže odgovornost čelnika bezbednosnog sektora.

- Razgovor nam je ulio nadu da će pravda koju toliko dugo čekamo konačno biti zadovoljena - kazala je nakon sastanka Vesna Pejović, čije je unuke Marka i Mašana, i ćerku Natašu ubio Vuk Borilović u naselju Medovina. - Razgovarali smo na prvom mestu sa čovekom, pa tek onda sa premijerom. Nije znao da smo ja i suprug vodili nezavisnu istragu.

Cetinjani su bili iznenađeni činjenicom što im je, kako rekoše, premijer saopštio da nije bio upoznat sa nekim detaljima dva masovna ubistva.

Na Cetinju je 12. avgusta obeležena treća godišnjica otkako je Vuk Borilović iz lovačke puške ubio deset osoba, od kojih dvoje dece, a šest ranio. Ubijen je 45 minuta nakon zločina koji je počinio.

Markov i Mašanov zakon GODINU nakon prvog masovnog ubistva, podneta je inicijativa za donošenje "Markovog i Mašanovog zakona", koja između ostalog, predviđa detaljne psihološke procene i automatsko oduzimanje oružja od osoba sklonih nasilju. Nazvan je po ubijenim dečacima, braći Martinović. Inicijativu je pokrenula Maja Popović, sestra jedne od žrtava.

Dve i po godine kasnije, januara 2025, Aleksandar Martinović je u istom gradu ubio 13 osoba, među kojima dvoje dece. On je pištoljem u nelegalnom posedu pola sata na pet lokacija u gradu sejao smrt. Policija ga je pronašla skoro šest sati nakon zločina, kada je počinio samoubistvo.

U vreme prvog masakra Cetinje je bilo "pokriveno" sa svega 12 policajaca, a u drugom - devet!