OTVORENA TRANSFUZIOLOGIJA U MELJINAMA: Obavljen i probni test darivanja krvi

DOBROVOLjNI davaoci krvi u Herceg Novom, među najaktivnijim i najboljim u Crnoj Gori, konačno su dobili transfuziološko odelenje u Bolnici Meljine i rešili višedecenijski problem zbog koga su, kada su davali krv, putovali u Kotor i dalje, jer u Meljinama nije bilo transfuziologije.

fOTO: RT HN

Upornost predsednika Kluba Zorana Srdanovića i sekretarke Lidije Marković rezultirala je otvaranjem transfuziologije i organizacijom probnog testa za darivanje krvi. Srdanović i Marković su se krajem juna sastali u dva navrata sa ministrom zdravlja dr Vojislavom Šimunom, i predočili mu ovaj problem. Tada su dobili obećanje da će transfuziologija u Bolnici Meljine u što kraćem roku biti osposobljena za rad.Tokom mesec dana prostorije su adaptirane, nabavljena je neophodna oprema, instaliran je informatički program, i sada je moderna transfuziologija u funkciji, što je obradovalo davaoce krvi ali i građane Herceg Novog, koji su na svaki poziv da je nekome potrebna krv iz Kluba dobijali pravovremen odgovor i akciju. Odgovarali su oni i na pozive iz drugih gradova u Crnoj Gori pa i regionu, sarađivali sa kolegama iz okruženja, organizovali redovno velike akcije dobrovoljnog davalaštva dragocene tečnosti.

fOTO: RT HN sa jedne od ranijih akcija, Srdanović i Marković

Probnom testu za darivanje krvi prisustvovali su načelnica transfuziologije dr Krunoslava Burić, ekipa Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore sa direktoricom dr Marinom Sekulić i načelnicom kabineta dr Nelom Eraković, predsednik Kluba dobrovoljnih davalaca krvi Herceg Novi koji je sa višegodišnjim članom kluba Mirom Radakovićem bio i prvi davalac. Krv je sada u Meljinama dobrovoljno i namenski moguće dati utorkom i četvrtkom od osam do 12 sati.

Podsetićemo, povodom Svetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi, ove godine, hercegnovski Klub dobio je nagradu Zavoda za transfuziju kao najuspešniji klub u Crnoj Gori. To je za minulih deset godina bilo treće priznanje koje su dobili.

Oni već pet godina organizuju memorijalnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi posvećenu tragično nastradalom pripadniku granične policije Milutinu Lekoviću, koji je ubijen na radnom mestu 2019. godine. Klub je osnovan pre deset godina a na proslavi jubileja okupili su prijatelje i organizovali akciju dobrovoljnih davalaca iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Severne Makedonije. Prikupljeno je tada 140 jedinica krvi. Klub ima između 100 i 150 stalnih članova, a podatak da se 97 odsto građana Crne Gore oslanja na tri odsto dobrovoljnih davalaca krvi, najbolje ilustruje koliko je dragocen njihov rad. Srdanović, koji u saradnji sa Lidijom Marković insistira na prekograničnoj saradnji klubova, davao je krv na četiri kontinenta jer, kako kaže, samo jedna veća saobraćajna nesreća može da isprazni rezerve jedne bolnice. Navodi i primer kada je jednom Hercegnovljaninu u Beogradu trebala velika doza krvi.

– Pozvali smo prijatelje, kolege iz Jagodine i njih dest je selo u kombi, otišlo na VMA i darivali su krv... imamo umreženu čitavu nekadašnju Jugoslaviju, podsetio je Srdanović povodom proslave jubileja u februaru ove godine, napominjući i da su jedini klub koji je u vreme korone organizovao čak četiri velike akcije davanja krvi.