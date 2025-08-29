LIKVIDACIJA U KOTORU: Ubijen pripadnik škaljarskog klana Radovan Krivokapić

Pripadnik škaljarskog klana Radovan Krivokapić, zvani Mesar, ubijen je večeras u Kotoru.

Novosti

On je preminuo u Opštoj bolnici u Kotoru od povreda zadobijenih u pucnjavi ispred porodične kuće u Kotoru , saopšteno je iz Uprave policije.

- Večaras, oko 19.40 časova, u naselju Zlatne njive u Kotoru došlo je do upotrebe vatrenog oružja. Tom prilikom povrede je zadobio R.K (44) iz Kotora, koji je usled zadobijenih povreda preminuo u Opštoj bolnici u Kotoru. Policijski službenici Uprave policije - Regionalnog centra bezbednosti 'Jug', u saradnji sa Sektorom za borbu protiv kriminala i u koordinaciji sa nadležnim državnim tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, preduzimaju hitne mere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti i rasvjetljavanja ovog krivičnog đela, saopšteno je iz Uprave policije.