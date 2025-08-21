Crna Gora

UHAPŠEN MALOLETNIK: Sumnja se da je aktivirao bombu ispred kafića

Dimitrije Krsmanović

21. 08. 2025. u 15:10

MALOLETNIK je uhapšen zbog sumnje da je ručnu bombu aktivirao 18. avgusta u ranim jutarnjim satima, ispred kafića u Nikšiću usled čega su nastala oštećenja na staklima objekta.

УХАПШЕН МАЛОЛЕТНИК: Сумња се да је активирао бомбу испред кафића

Foto: Profimedia/Ilustracija

Pripadnici nikšićke policije rano jutros su uhapsili maloletnika (17), koji je osumnjičen da je aktivirao ručnu bombu ispred kafića u tom gradu, saopštila je crnogorska Uprava policije.

U saopštenju se navodi da je nakon pretresa prostorija koje maloletnik koristi pronađen veći broj tragova i predmeta za koje se sumnja da su korišćeni u izvršenju tog krivičnog dela, prenose podgoričke Vijesti.
Uhapšeni će uz krivičnu prijavu biti priveden postupajućem tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću na dalju nadležnost, dodaju iz policije.

(Tanjug)

