ZAPALILA SE JAHTA SA PORODICOM I DECOM: Buktinja na primorju - Tragediju sprečili bivši radnici marine Budva (VIDEO)

NEGDE na polovini mora između Budve i ostrva Havaji još uvek tinja jahta koja je izgorela.

Foto: Novosti

Dim je u momentima kada se jahta pretvirila u buktinju bio toliko jak da se u vazduhu još uvek oseća paljevina, a more je zagađeno od nafte i plastike koja se topi.

Da tragedija ne bude veća, a šteta na izgoreloj jahti ne samo materijala sprečili su bivši radnici marine Budva, koji su skočili iz restorana da spasu brodove koji su bili uz jahtu koja se upalila, i na taj način zaustavili širenje vatrene stihije.

Žerajić, bivši radnik marine, do skora šef osoblja i najobučeniji za ovakve situacije, sa otpuštenim kolegama iz marine izvukao je jahtu koja se upalila i malu decu sa broda.

- Čitav život sam proveo radeći u marini Budva. Sa kolegama smo se slučajno našli baš na ovom mestu. Nisam se ni sekunda dvoumio, skočili smo da spasavamo šta se spasti može, iako smo nepravedno otpušteni pre samo nekoliko meseci od strane nove uprave. Naše srce i dalje je tu sa svim tim brodovima, lično poznajemo svaku osobu koja u marini drži brod, tako da nismo razmišljali kad smo krenuli u akciju spasavanja. Sprečena je ogromna tragedija, u marini je na tom dokumentu desetak velikih brodova - kaže Žerajić potreseno i dodaje da se na jahti u momentu kada se zapalila nalazila i porodica sa decom.