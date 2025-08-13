CRNA GORA U ČETVRTAK MOŽE BITI NA UDARU POJAVE SA NEBA: Opasan fenomen mogao bi da pretvori požare u stihiju

CRNA GORA na udaru je vreline sa severa Afrike, a temperature na jugu zemlje dostižu i prelaze 40 stepeni. Prethodnih dana temperatura u Danilovgradu je dostigla 43, a u Podgorici 42°C. Najvrelije je upravo u dolini Zete.

Foto: B. Dabić

Nažalost, vrelo, sušno i vetrovito vreme doveli su i do ogromnih šumskih požara širom Crne Gore.

Vrelina i uglavnom sušno vreme nastaviće se i u narednom periodu, ali će četvrtak doneti i malu promenu vremena.

U četvrtak posle podne širom zemlje očekuje se jači razvoj oblačnosti, ponegde i lokalna pojava pljukova sa grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima, u oblasti Boke Kotorske i u zaleđu Jadrana.

Pljuskovi će biti i više nego dobrodošli za gašenje šumskih požara, ali pojaviće se jedna nova opasnost.

S obzirom na to da ponegde grmljavina i električna pražnjenja mogu proći kao suve oluje bez padavina, očekuje se i opasnost da u predelima gde bude udara gromova dođe do izbijanja novih šumskih požara.

Prema trenunutnim prognozama, Crna Gora ne treba očekivati značanije osveženje sa ozbilnijim padavinama bar ne pre 26. avgusta, a do tada vrelo i tropski toplo.

Kada je reč o moru, temperatura mora je i više nego ugodnih 25 stepeni.

(Telegraf.rs)