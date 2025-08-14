METODIJA"NIŠANE" GODINAMA: Ne stišavaju se strasti u Crnoj Gori posle otkrivanja spomenika Vojvodi Đurišiću

KATASTROFALNI požari koji danima bukte u Crnoj Gori, nisu bacili u senku mučna zbivanja nakon otkrivanja spomenika Pavlu Đurišiću, koji je potom uklonjen i prebačen u obližnju Crkvu Svete mati Paraskeve, u Gornjem Zaostru, desetak kilometara od Berana.

Foto M.S.

Nakon određivanja pritvora od 30 dana Danku Femiću iz Podgorice, zbog napada na foto-reportere "Pobjede" i "Vijesti" Borisa Pejovića i Steva Vasiljevića, kao i Vujadinu Dobrašinoviću (59), zbog krivičnog dela povreda i nedozvoljeno podizanje spomen-obeležja u saizvršilaštvu, odnosno zbog podizanja spomenika Đurišiću na svom imanju, Više državno tužilaštvo u Bijelom Polju je drugi put za nepuna dva meseca formiralo predmet protiv mitropolita budimljansko-nikšićkog Metodija, koji je otkrio spomenik Đurišiću i obnarodovao da će biti sklonjen u crkvu "pa ako žele neka dođu da je sruše".

Zbog čega je mitropolit Metodije ponovo "sumnjiv", zvanično nije saopšteno, ali su "povodom ishitrenih i rigidnih reakcija tužilaštva i organa krivičnog gonjenja" protest, duboko nezadovoljstvo i zabrinutost zbog selektivnog i diskriminatornog postupanja, izrazili sveštenstvo, monaštvo i verni narod Eparhije budimljansko-nikšićke, uz tvrdnju da je mitropolit Metodije, kao glava Eparhije, sve od decembra 2019. godine, očigledno meta nekih centara moći koji prate svaki njegov korak, svaku njegovu reč.

- Očigledno, u pitanju su dvostruki aršini. Samo jedan narod je na udaru, Srbi - tvrdi lider Slobodne Crne Gore Vladislav Dajković.

Protiv njega je Više državno tužilaštvo u Bijelom Polju takođe formiralo predmet, ali zvanično nije poznato zbog kog krivičnog dela.

- Postavljam pitanje predsedniku države, premijeru, ministarki kulture - zbog čega nije srušen spomenik zločincu Isufu Ćeljaju u Vusanju kod Gusinja?! Taj spomenik je napravljen pre 12 godina, pre deset je naređeno rušenje! Zašto nije srušen? Zašto progone mitropolita? Zašto u zatvoru drže te mučene Srbe? Moje radno mesto je tamo gde proganjaju Srbe. Ja sam Srbin i baš me briga ako me zbog toga osude i na deset godina - kazao je Dajković, nakon odluke tužilaštva.

Uprava policije Crne Gore oglasila se saopštenjem da je nastavljeno sa identifikacijom učesnika napada na predstavnike medija i da je procesuirano u tužilaštvu još pet osoba.

Pljušte prekršajne prijave

POLICIJA je Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama procesuirala pet osoba zbog napada na novinare. Reč je o D. L. (47), D. P. (28), V. D. (20) i dva maloletnika starosti 15 i 17 godina.

- Nadležni tužilac nakon saslušanja izjasnio se da se u radnjama ovih osoba ne stiču elementi bića krivičnog dela čije se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, već elementi bića prekršaja. Policija će protiv njih podneti zahteve za pokretanje prekršajnog postupka zbog počinjenih prekršaja javnog reda i mira, odnosno zbog vređanja i drskog ponašanja.

Identifikovan je i F. C. (18) koji je koristeći staklenu flašu oštetio foto-aparat novinara i on će danas biti priveden na dalju nadležnost državnom tužiocu u Beranama, koji će se izjasniti o kvalifikaciji dela nakon saslušanja.