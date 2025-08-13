NOVI SNIMCI PAKLA IZ CRNE GORE: Vatra ne posustaje, požari na više lokacija, besana noć za vatrogasce (VIDEO)
VATROGASCI i druge službe u Crnoj Gori tokom prethodne noći nastavili su gašenje požara na više lokacija. U Podgorici i jutros traju intervencije u naseljima Kuči, Piperi, Smokovac, Kakaricka gora, Vrbica, Fundina i Bezjovo, dok su na primorju aktivni požari u Čanju i Buljarici.
Saobraćaj ka Smokovcu je obustavljen.
- Većina požara koji su prethodnih dana zahvatili više opština u velikoj meri je pod kontrolom, a aktivna žarišta se drže pod nadzorom. Zahvaljujući angažovanju domaćih i međunarodnih snaga, deo požara je juče u potpunosti ugašen - saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore.
Prema navodima MUP-a, u Podgorici su ključnu ulogu imali vazduhoplovi Vojske Crne Gore i helikopter Ka-32 iz Srbije, angažovan na osnovu bilateralnog sporazuma. Sa kopna su delovali pripadnici Službe zaštite i spasavanja Glavnog grada, uz podršku ekipa iz drugih opština, Direktorata za zaštitu i spasavanje, Vojske Crne Gore i robotičkog sistema.
Na crnogorskom primorju, kanaderi iz Hrvatske i Italije, angažovani preko Mehanizma civilne zaštite Evropske unije, izbacili su oko 300 tona vode na požarišta u Čanju i Buljarici, nakon čega je vatra stavljena pod kontrolu. Po završetku zadatka, letelice su se vratile u matične baze, a dalji angažman će zavisiti od razvoja situacije na terenu.
Požari su i dalje aktivni u Danilovgradu, Bijelom Polju i Šavniku, ali se drže pod kontrolom. U Nikšiću, na lokalitetima Presejka – Sjenokosi i Zakraj – Krnovo, tokom dana su delovali vazduhoplovi Ministarstva unutrašnjih poslova.
Helikopter iz Srbije nastaviće sa angažovanjem i danas, a očekuje se dolazak vatrogasaca-spasilaca iz Austrije i helikoptera iz Mađarske, što će dodatno pojačati akcije gašenja i praćenja opožarenih područja.
Nadležni pozivaju građane da svaku pojavu vatre prijave na brojeve 112 ili 123, a sumnje na namerno izazivanje požara ili neodgovorno ponašanje na 112 ili 122. Podseća se da je strogo zabranjeno paljenje vatre i korišćenje pirotehničkih sredstava, naročito u uslovima povećane opasnosti od požara.
