OVO JE TRENUTAK KADA JE UPUCAN KAN: Stravičan snimak napada pored bazena (VIDEO)

NA bazenu luksuznog hotela u Budvi, muškarac obučen u svetlu garderobu ispalio je hice na Marka Ljubišu Kana. Na snimku koji je dospeo u javnost vidi se kako napadač prilazi Kanu niz stepenice i puca, a zatim beži pored bazena.

Muškarac obučen u svetlu garderobu, s tašnicom preko ramena, silazi niz stepenice, dolazi tik do Marka Ljubiše Kana i ispaljuje hice iz pištolja.

Video-zapis pokazuje napadača koji se prikrao niz stepenice, pucao u Kana i pobegao pored bazena. Ljubiša je ranjen ali nije životno ugrožen.

Prema nezvaničnim informacijama, Kan je bio u širem društvu, ali je pre pucnjave ostao s Ognjenom Kažanegrom, takođe osobom koja je u policijskoj evidenciji označena kao operativno interesantno lice. On nije povređen u pucnjavi.

Kan je označavan kao bezbednosno-interesantna osoba, čije je ime godinama prisutno u izveštajima o kriminalnim dešavanjima na crnogorskom primorju. On je to demantovao, ali se smatra bliskim škaljarskom kriminalnom klanu.

Napadan više puta

Kan je do sada pet puta napadnut - dva puta u Beogradu i tri puta u Budvi.

Prva likvidacija na Kana dogodio se 2009. godine u Beogradu, na njega je tada pucano na parkingu Beogradske arene posle utakmice Partizan - Panatinaikos i tom prilikom upucan je u vrat, a policija je tada zaključila da je reč o nekim njegovim neraščišćenim kriminalnim računima.

Samo četiri godine kasnije, teško je ranjen 2013. godine u Beogradu, kada je pucano na njegov "golf" i pogodila su ga četiri metka u grudi i vrat. Njegovo ranjavanje ostalo je upamćeno i po tome što je uspeo sam da se domogne službe Hitne pomoći, gde je došetao okrvavljen i pao na ulaznim vratima. Kan tada nije hteo da kaže šta mu se dogodilo, gde, niti ko je pucao na njega. Rekao je svoje ime i izgubio svest.

Treči pokušaj ubistva, šest godina kasnije dogodio se 2019. godine u Budvi kada je na njega i njega i njegova dva telohranitelja u Budvi pucano iz automatskog oružja. Napadači su tom prilikom bili maskirani silikonskim maskama.

Poslednji pokušaj likvidacije na Kana pre jučerašnjeg, dogodio se dve godine kasnije kada je kriminalna grupa "vračarci" pokašala da ga liši života. Tužilaštvo u Crnoj Gori podiglo je opružnicu 2021. godine protiv kriminalne grupe "Vračarci" koja se sumnjiči da je krajem januara planirala da ubije Marka Ljubišu Kana. Tada ga je kako se sumnja, spasio njegov kum Goran Slovnić koji je primetio da ga muškarac prati.

