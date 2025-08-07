VELIKA BRUKA CRNE GORE: Niču spomenici koljačima srpske dece, a hapse se ljudi zbog vojvode Đurišića
CELA Milova Crna Gora se digla na jedno malo selo kod Berana jer su meštani podigli spomenik vojvodi Pavlu Đurišiću – čoveku koji je pokrenuo Trinaestojulski ustanak, saopštio je predsednik Slobodne Crne Gore Vladislav Dajković.
„U toj hajci uhapšeni su čestiti i porodični meštani sela Gornje Zaostro koji nikome vodu nisu natrunili, a kamoli kakvo zlo učinili“, napisao je Dajković na mreži X, nastavljajući:
„Sa druge strane, svi ćute na činjenicu da širom Crne Gore, naročito u Gusinju, Plavu i Tuzima – stoje spomenici koljačima srpske dece: od Jusufa Čelića, Osmana Rastodera, Ali-paše Gusinjskog, pa sve do Mehmeda Fatiha koji je porobljavao srpski narod. Zašto ove licemjerne institucije, ministarstva, pa i policija i tužilaštvo ćute na ove činjenice?“, upitao je Dajković.
Prema njegovim rečima, „o komunističkom zločincu Titu, pa i onom sramnom spomeniku kod Kotora koji je postavio Ranko Krivokapić na kom piše da su Srbi “agresori” – bolje da i ne govorim jer ću opet dobiti prijetnje smrću, za koje niko do danas nije odgovarao!“
„E pa znate šta, ja nisam iz četničke porodice, ali jesam iz porodice koja se uvek borila za pravdu i za istinu. Baš zato meštani Gornjeg Zaostra imaju moju podršku i stoga zahtevam momentalno puštanje na slobodu čestitih ljudi koji su jutros uhapšeni pod pritiskom ‘građanske’ – u prevodu – antisprske javnosti!, zaključio je Dajković.
Preporučujemo
UHAPŠEN BERANAC: Podigao spomenik četničkom komandantu Pavlu Đurišiću
07. 08. 2025. u 16:24
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.
06. 08. 2025. u 16:06
Komentari (0)