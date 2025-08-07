Crna Gora

VELIKA BRUKA CRNE GORE: Niču spomenici koljačima srpske dece, a hapse se ljudi zbog vojvode Đurišića

07. 08. 2025. u 21:09

CELA Milova Crna Gora se digla na jedno malo selo kod Berana jer su meštani podigli spomenik vojvodi Pavlu Đurišiću – čoveku koji je pokrenuo Trinaestojulski ustanak, saopštio je predsednik Slobodne Crne Gore Vladislav Dajković.

„U toj hajci uhapšeni su čestiti i porodični meštani sela Gornje Zaostro koji nikome vodu nisu natrunili, a kamoli kakvo zlo učinili“, napisao je Dajković na mreži X, nastavljajući:

„Sa druge strane, svi ćute na činjenicu da širom Crne Gore, naročito u Gusinju, Plavu i Tuzima – stoje spomenici koljačima srpske dece: od Jusufa Čelića, Osmana Rastodera, Ali-paše Gusinjskog, pa sve do Mehmeda Fatiha koji je porobljavao srpski narod. Zašto ove licemjerne institucije, ministarstva, pa i policija i tužilaštvo ćute na ove činjenice?“, upitao je Dajković.

Prema njegovim rečima, „o komunističkom zločincu Titu, pa i onom sramnom spomeniku kod Kotora koji je postavio Ranko Krivokapić na kom piše da su Srbi “agresori” – bolje da i ne govorim jer ću opet dobiti prijetnje smrću, za koje niko do danas nije odgovarao!“

„E pa znate šta, ja nisam iz četničke porodice, ali jesam iz porodice koja se uvek borila za pravdu i za istinu. Baš zato meštani Gornjeg Zaostra imaju moju podršku i stoga zahtevam momentalno puštanje na slobodu čestitih ljudi koji su jutros uhapšeni pod pritiskom ‘građanske’ – u prevodu – antisprske javnosti!, zaključio je Dajković.

